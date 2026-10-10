Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 10, 2026 - 4:56 pm

Un nuevo caso de hurto quedó registrado en video en Bogotá. En la tarde del viernes 9 de octubre, un individuo que se movilizaba en motocicleta se subió a un andén del barrio El Virrey, en la localidad de Chapinero, y le arrebató el celular a un peatón.

(Vea también: [Video] Moto quemada y ‘paloterapia’ a dos presuntos ladrones que robaron un celular en Bogotá)

El hecho quedó captado por una cámara de seguridad. De acuerdo con la publicación de la cuenta de X ‘Pasa en Bogotá’, que difundió el caso, el motociclista aprovechó el momento para acercarse a la víctima, quitarle el teléfono y escapar del lugar a toda velocidad.

Lee También

La grabación permite observar la modalidad del robo, en la que el delincuente utiliza la motocicleta para aproximarse al peatón y huir rápidamente después de cometer el hurto.

Ladrón escapó a toda velocidad tras el hurto

Según la información que acompaña el video, el responsable abandonó el lugar inmediatamente después de apoderarse del dispositivo móvil.

La publicación ubica el hecho en el barrio El Virrey, sector de Chapinero. Por ahora, la información disponible no permite establecer la identidad del sospechoso ni confirmar si las autoridades lograron localizarlo o capturarlo.

Tampoco se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima o el valor del celular hurtado.

Este es el video del hecho:

Quien muestra el video narra cómo la víctima está relajada hablando por celular y… “Llega el de la moto y chao; lo dejó viendo el polvero”.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO