Un nuevo caso de hurto quedó registrado en video en Bogotá. En la tarde del viernes 9 de octubre, un individuo que se movilizaba en motocicleta se subió a un andén del barrio El Virrey, en la localidad de Chapinero, y le arrebató el celular a un peatón.

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(Vea también: [Video] Moto quemada y ‘paloterapia’ a dos presuntos ladrones que robaron un celular en Bogotá)

El hecho quedó captado por una cámara de seguridad. De acuerdo con la publicación de la cuenta de X ‘Pasa en Bogotá’, que difundió el caso, el motociclista aprovechó el momento para acercarse a la víctima, quitarle el teléfono y escapar del lugar a toda velocidad.

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La grabación permite observar la modalidad del robo, en la que el delincuente utiliza la motocicleta para aproximarse al peatón y huir rápidamente después de cometer el hurto.

Ladrón escapó a toda velocidad tras el hurto

Según la información que acompaña el video, el responsable abandonó el lugar inmediatamente después de apoderarse del dispositivo móvil.

La publicación ubica el hecho en el barrio El Virrey, sector de Chapinero. Por ahora, la información disponible no permite establecer la identidad del sospechoso ni confirmar si las autoridades lograron localizarlo o capturarlo.

Tampoco se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima o el valor del celular hurtado.

Este es el video del hecho:

#BOGOTÁ. ​La tarde de ayer 09OCT, un video de cámara de seguridad registró el momento exacto en que un individuo en motocicleta se subió a un andén en el b/El Virrey, loc/Chapinero y le rapó el celular a un peatón. El sujeto huyó del lugar a toda velocidad tras cometer el hurto. https://t.co/RO43jLIBJh — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 10, 2026

Quien muestra el video narra cómo la víctima está relajada hablando por celular y… “Llega el de la moto y chao; lo dejó viendo el polvero”.

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