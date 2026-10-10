La Policía Nacional capturó a dos hombres en la localidad de Engativá, en Bogotá, señalados de participar presuntamente en el hurto de un celular de alta gama.

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Según la información preliminar de las autoridades, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y habrían cometido el robo mediante un raponazo. En medio del intento de huida, al parecer, chocaron contra un furgón.

Uniformados del CAI Santa María del Lago llegaron al lugar y encontraron a los dos hombres retenidos por integrantes de la comunidad. Durante el procedimiento, los policías hicieron un registro y encontraron en poder de uno de ellos una pistola con un cartucho sin percutir.

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El arma y el cartucho fueron incautados. Posteriormente, los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y porte de armas de fuego.

La motocicleta terminó incinerada en medio del caso

Otro de los hechos que llamó la atención fue la incineración de la motocicleta en la que, según el reporte preliminar, se movilizaban los presuntos implicados.

La información policial señala que el vehículo fue quemado, presuntamente, por algunas personas de la comunidad. Sin embargo, no se entregaron detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió ese hecho ni sobre posibles responsables.

Este es el video de la quema de la moto:

La Policía de Bogotá (@PoliciaBogota), capturó a dos sujetos en la localidad de Engativá, señalados de su presunta participación en el hurto de un celular de alta gama. https://t.co/wCBpnr72E6 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 9, 2026

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