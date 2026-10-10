Un nuevo episodio de imprudencia vial quedó registrado en Bogotá. Esta vez, el conductor de un vehículo particular fue captado cuando transitaba en contravía por la ciclorruta de la avenida Boyacá, al parecer, para evitar un trancón.

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En las imágenes, que fueron grabadas este viernes, se observa al automóvil ocupando un espacio destinado a la circulación de ciclistas, mientras otros conductores presencian la maniobra.

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El vehículo, de placas BWG-687, matriculado en Bogotá, avanzó por la ciclorruta en sentido contrario al permitido, según el reporte que acompañó la grabación.

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El registro audiovisual evidencia cómo el conductor utiliza la infraestructura destinada a los ciclistas para desplazarse en medio de la congestión vehicular.

En el automóvil también se movilizaba un pasajero. Aunque el propósito de la maniobra sería evitar el tráfico, no se ha informado sobre las circunstancias específicas que llevaron al conductor a tomar esa decisión ni sobre posibles actuaciones de las autoridades frente al caso.

La situación vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que representan este tipo de comportamientos para los actores viales más vulnerables, especialmente los ciclistas, que pueden encontrarse de frente con vehículos que invaden su espacio de circulación.

¿Qué dice la norma sobre invadir una ciclorruta?

Las ciclorrutas son espacios destinados a la circulación de bicicletas y otros vehículos autorizados, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Utilizarlas para evadir un embotellamiento puede poner en riesgo a quienes transitan por ellas y generar conflictos en la movilidad.

El Código Nacional de Tránsito establece obligaciones para los conductores y contempla sanciones para diferentes comportamientos que incumplen las normas de circulación. La infracción que correspondería a este caso dependerá de las circunstancias verificadas por las autoridades.

Por ahora, la información difundida se centra en el video y en la identificación de las placas del vehículo, sin que se haya confirmado públicamente una sanción relacionada con el episodio.

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