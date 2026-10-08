La Federación Colombiana de Municipos – Dirección Nacional Simit, hace un llamado a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que utilizan el nombre de la entidad o de una “secretaría de movilidad” para dirigir a los usuarios a páginas falsas y solicitar pagos por supuestas obligaciones de tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Millonaria multa que podría recibir por incumplir estas reglas al usar la IA en Colombia)

De acuerdo con los reportes recibidos, estos mensajes llegan desde los siguientes códigos cortos:

893181.

893182.

893179.

893175.

893183.

85980.

85903.

87295.

87293.

890911.

85882.

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechaza esta suplantación y advierte que los enlaces fraudulentos incluidos en estos mensajes no deben utilizarse para consultar obligaciones, ingresar informaicón personal o realizar pagos.

Lee También

Lee También

¿Cómo puede verificar si tiene una multa?

Para consultar y pagar multas y sanciones de tránsito, ingrese directamente al protal oficial www.fcm.org.co/simit, escribiendo la dirección en el navegador, y utilice las opciones de pago disponibles dentro de la plataforma. Además, se recomienda a la ciudadanía seguir estos pasos:

No responder los mensajes fraudulentos ni seguir sus insturcciones de pago.

No entregar contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria en las páginas enlazadas.

Verificar cualquier obligación directamente en el portal oficial, antes de realizar una transacción.

Conservar captura del mensaje, el código remitente y la dirección del enlace para reportar el caso ante la federación y las autoridades competentes.

Si ya realizó el pago o suministró información bancaria, comunicarse inmediatamente con su entidad financiera y denunciar lo ocurrido.

Esta alerta se refiere a los mensajes y enlace fraudulentos reportados. La ciudadanía debe verificar siempre el destino del enlace y no confiar únicamente en el código desde el cual recibe el mensaje de texto, pues los intentos de suplantación pueden presentarse desde otros remitentes.

(Lea también: Suspenden matrícula a 20.000 vehículos en Bogotá y hay link para conocer listado de afectados)

La Federación Colombiana de Municipios hace un llamado a las autoridades competentes y a los operadores de telecomunicaciones para investigar estos reportes y adoptar medidas que permitan frenar la circulación de mensajes que buscan engañar a los ciudadanos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.