La Federación Colombiana de Municipos – Dirección Nacional Simit, hace un llamado a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos que utilizan el nombre de la entidad o de una “secretaría de movilidad” para dirigir a los usuarios a páginas falsas y solicitar pagos por supuestas obligaciones de tránsito.
(Vea también: Millonaria multa que podría recibir por incumplir estas reglas al usar la IA en Colombia)
De acuerdo con los reportes recibidos, estos mensajes llegan desde los siguientes códigos cortos:
- 893181.
- 893182.
- 893179.
- 893175.
- 893183.
- 85980.
- 85903.
- 87295.
- 87293.
- 890911.
- 85882.
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechaza esta suplantación y advierte que los enlaces fraudulentos incluidos en estos mensajes no deben utilizarse para consultar obligaciones, ingresar informaicón personal o realizar pagos.
¿Cómo puede verificar si tiene una multa?
Para consultar y pagar multas y sanciones de tránsito, ingrese directamente al protal oficial www.fcm.org.co/simit, escribiendo la dirección en el navegador, y utilice las opciones de pago disponibles dentro de la plataforma. Además, se recomienda a la ciudadanía seguir estos pasos:
- No responder los mensajes fraudulentos ni seguir sus insturcciones de pago.
- No entregar contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria en las páginas enlazadas.
- Verificar cualquier obligación directamente en el portal oficial, antes de realizar una transacción.
- Conservar captura del mensaje, el código remitente y la dirección del enlace para reportar el caso ante la federación y las autoridades competentes.
- Si ya realizó el pago o suministró información bancaria, comunicarse inmediatamente con su entidad financiera y denunciar lo ocurrido.
Esta alerta se refiere a los mensajes y enlace fraudulentos reportados. La ciudadanía debe verificar siempre el destino del enlace y no confiar únicamente en el código desde el cual recibe el mensaje de texto, pues los intentos de suplantación pueden presentarse desde otros remitentes.
(Lea también: Suspenden matrícula a 20.000 vehículos en Bogotá y hay link para conocer listado de afectados)
La Federación Colombiana de Municipios hace un llamado a las autoridades competentes y a los operadores de telecomunicaciones para investigar estos reportes y adoptar medidas que permitan frenar la circulación de mensajes que buscan engañar a los ciudadanos.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO