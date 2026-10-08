Las lluvias en Bogotá han provocado múltiples emergencias en los últimos días. Sobre la noche de este jueves 8 de octubre, se vivió un susto en la calle 163 con carrera 75, luego de que un árbol cayó sobre un carro.

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Al parecer, el vehículo conducía, cuando el tronco, afectado por la tormenta de los últimos días, cedió, se rompió y dio a parar contra el automóvil. Las imágenes evidenciaron la severidad de la situación, ya que una parte considerable del árbol fue la que se vino abajo.

La situación necesitó la atención del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que llegó al lugar e hizo labores de remoción de las ramas. La situación causó congestión vehicular y también tumbaron parte del cableado, por lo que se necesitó la ayuda de Enel para reinstalar la red eléctrica.

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Los bomberos confirmaron que el incidente no tuvo lesionados. Este caso recuerda al ocurrido el pasado lunes, en el que otro árbol cayó sobre un árbol, en medio de las lluvias de aquel 5 de octubre.

🚨Realizamos el tronzado de un árbol que cayó sobre un vehículo, en la Calle 163 con Carrera 75. No se reportan personas lesionadas, se solicita apoyo de Enel por caída de cables de media tensión. https://t.co/arzND3HT23 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 9, 2026

Panorama de lluvias en Bogotá

Bogotá atravesó varios días de lluvias intensas durante la semana del 5 al 8 de octubre, con episodios de granizo y afectaciones en la movilidad que complicaron los desplazamientos en distintos sectores de la ciudad.

El lunes 5 de octubre fue una de las jornadas más fuertes. Después de temperaturas elevadas en algunas zonas, llegaron aguaceros acompañados de granizo que afectaron localidades como Engativá, Fontibón, Suba, Teusaquillo y Kennedy. Las precipitaciones provocaron acumulaciones de hielo en las calles, encharcamientos y congestión vehicular, incluso en vías de acceso al aeropuerto El Dorado.

De acuerdo con reportes de las autoridades, ese día también se registró la caída de un árbol sobre un vehículo en la avenida Rojas con calle 49. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reportó, además, actividad eléctrica, afectaciones en cubiertas livianas e inundaciones asociadas a la lluvia y al reflujo de aguas negras.

El martes 6 de octubre, las precipitaciones volvieron a complicar la movilidad. Entre los puntos afectados estuvieron sectores de la avenida Caracas, la avenida Ciudad de Cali y la carrera 104, donde se registraron encharcamientos.

Las lluvias continuaron durante los días siguientes. El miércoles 7 de octubre se reportaron acumulaciones de agua en sectores como Suba, mientras que para el jueves 8 se mantenía la posibilidad de nuevos aguaceros en la capital.

Bogotá continúa en temporada de lluvias

Este panorama coincide con la segunda temporada de más lluvias del año en Colombia, que suele extenderse durante octubre y noviembre. Aunque las condiciones climáticas pueden variar entre regiones, las precipitaciones fuertes siguen siendo posibles en Bogotá.

Las autoridades recomiendan mantener limpios los desagües y sumideros, evitar arrojar basura a las calles y consultar los reportes oficiales para conocer las condiciones meteorológicas de cada localidad.

La semana dejó en evidencia cómo los aguaceros pueden afectar rápidamente la movilidad y la infraestructura urbana, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones al desplazarse durante las lluvias.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.