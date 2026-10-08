Una emergencia se registró durante la noche de este jueves 8 de octubre en el norte de Bogotá, luego de que una fuerte fuga de agua afectara una estación de servicio ubicada en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 127. La situación ocasionó el colapso de parte del techo del establecimiento y obligó a cerrar ambos costados de esta vía.

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Videos difundidos en redes sociales muestran una gran columna de agua que sale con fuerza desde el corredor vial y cae sobre la zona donde está ubicada la estación de servicio. La cantidad de líquido que se extendió sobre la calzada también complicó el tránsito por este sector de la capital.

De acuerdo con Caracol Radio, la emergencia estaría relacionada con la ruptura de una tubería. Además, señaló que en las imágenes del lugar se observan daños en la cubierta de la estación y un vehículo que habría resultado afectado. No obstante, las causas exactas del incidente y el alcance de los daños materiales no contaban con confirmación oficial en su reporte.

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#Bogotá | Continúa la emergencia sobre la Carrera Séptima por la ruptura de un tubo tras el colapso de la red de alcantarillado. @AcueductoBogota se dirige al punto para atender el daño. @SectorMovilidad recomienda no tomar esa vía para evitar accidentes. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2026

Bomberos reportó dos personas lesionadas tras colapso de estación de servicio en Bogotá

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que la emergencia se originó por la rotura de una tubería principal y el colapso de una estación de servicio en la carrera Séptima con calle 122. La estructura cayó sobre tres vehículos y dejó dos personas lesionadas.

Según el reporte de la entidad, los afectados quedaron bajo la atención de la Secretaría Distrital de Salud. Además, se activaron equipos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de la Secretaría Distrital de Movilidad para atender la emergencia y coordinar las acciones correspondientes.

🚨Controlamos riesgos por la rotura de una tubería principal y el colapso de una estación de servicio, que cayó sobre tres vehículos, en la Cra7 – Cll122. Se presentan dos personas lesionadas, quienes quedan a cargo de @SectorSalud. Se activan @AcueductoBogota y @SectorMovilidad. https://t.co/0jzP2AjHzg — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 9, 2026

¿Cuáles son las vías alternas por el cierre de la carrera Séptima?

Los conductores que necesiten movilizarse por el norte de Bogotá deben tener en cuenta las restricciones en este corredor y consultar las actualizaciones de las autoridades de tránsito antes de continuar su recorrido.

Como alternativas, los reportes de Blu Radio mencionan la carrera Novena y la calle 116 para evitar el punto afectado. La recomendación es seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, pues los desvíos pueden cambiar mientras se atiende la emergencia.

Se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el origen de la fuga, las afectaciones en la estación de servicio y las condiciones necesarias para restablecer el paso vehicular por este sector.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.