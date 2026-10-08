Por: VALORA ANALITIK

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Las fuertes lluvias en Colombia han generado, en los últimos días, graves afectaciones en ciudades principales y zonas rurales. Los cierres de vías y aeropuertos también han causado traumatismos a los usuarios.

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El Ideam ha señalado que, a diferencia de lo esperado a comienzos de año, la temporada de temperaturas más altas tardará unos días más en llegar.

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Además, analistas locales y el Banco de la República advierten que, si las fuertes lluvias en Colombia mantienen esa intensidad, podrían generar presiones adicionales sobre el precio de los alimentos y la inflación.

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Con base en los informes más recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Colombia atraviesa la segunda temporada de mayores lluvias del año. Esos mismos análisis prevén que las fuertes lluvias en Colombia se mantengan hasta diciembre.

Factores que condicionan las fuertes lluvias en Colombia

Pico de precipitaciones: Los meses de octubre y noviembre concentrarán las lluvias más intensas y frecuentes en gran parte del país

Los meses de octubre y noviembre concentrarán las lluvias más intensas y frecuentes en gran parte del país Zonas con mayores acumulados: Se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, con especial atención en Antioquia, Cundinamarca, los Santanderes, Chocó, Bolívar y la zona costera

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El Ideam indica que las fuertes lluvias en Colombia disminuirán progresivamente hacia mediados de diciembre, lo que dará paso a la temporada de menos lluvias del primer trimestre.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.