Bogotá enfrenta otra tarde lluviosa este miércoles, con precipitaciones que se han fortalecido en varios sectores de la ciudad. De acuerdo con el Idiger, hacia la 1:32 p. m. se registraban lluvias en Kennedy, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón.

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El panorama podría complicarse durante las próximas horas. Según el Sistema de Alerta de Bogotá, para la tarde se prevé un aumento en la actividad de las precipitaciones, con lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de la capital.

Las lluvias de mayor intensidad tendrían mayor presencia en zonas del norte, occidente y centro de Bogotá. Entre las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones están Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

En materia de movilidad también se han registrado complicaciones, como es el caso de la avenida NQS, en donde usuarios han reportado largos trancones a causa de las fuertes lluvias.

El pronóstico también señala que la temperatura máxima de este miércoles podría alcanzar cerca de los 21 °C, aunque las condiciones lluviosas marcarán buena parte de la jornada.

Para la noche se espera una disminución gradual de las precipitaciones. Sin embargo, el Sistema de Alerta de Bogotá advierte que podrían persistir lloviznas y lluvias ligeras, principalmente en sectores del norte y noroccidente, con mayor probabilidad en Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

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