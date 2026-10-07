Vecinos del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, volvieron a alertar por el riesgo que representan los cables de media tensión ubicados en inmediaciones de varios parques del sector, donde aseguran que se han presentado explosiones y chispas durante episodios de lluvia y viento.

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El caso se presenta específicamente en la calle 103, entre carreras 21 y 23. Según los residentes, las ramas de los árboles entran en contacto con la red eléctrica y ocasionan fallas que pueden terminar en explosiones, situación que también ha despertado preocupación por el riesgo de incendios cerca de viviendas y zonas verdes.

Una de las situaciones más recientes ocurrió durante las fuertes lluvias del lunes 5 de octubre. Una habitante grabó el momento posterior a una explosión, cuando uno de los árboles ubicados cerca de la red terminó incendiándose. La mujer explicó que los bomberos tuvieron dificultades para intervenir debido a la proximidad de los cables energizados.

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La problemática fue retomada por el concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien pidió explicaciones a Enel Colombia y aseguró que los residentes llevan años solicitando una solución para el cableado de la zona.

PELIGRO LATENTE EN USAQUÉN POR CULPA DE @EnelColombia 🚨 ¡AHORA LOS CABLES ESTÁN EXPLOTANDO A PUNTO DE CAUSAR INCENDIOS EN LOS CONJUNTOS! 😡 Esto no puede seguir pasando. En la calle 103, entre carreras 23 y 21, en el barrio Chicó Navarra, los cables de media tensión de Enel llevan años generando explosiones cada vez que llueve fuerte, hay viento o una rama entra en contacto con la red. Los vecinos llevan más de 10 años denunciando el problema. Han presentado reclamos, derechos de petición e incluso una tutela. La respuesta de @EnelColombia , según la comunidad, insiste en señalar a los árboles como responsables. Necesitamos respuestas @EnelColombia @Bogota La propia comunidad señala que existen alternativas: instalar cables protegidos o soterrar la red. Mientras pasan los años, los cables siguen expuestos y las explosiones continúan. Con la aprobación de nuestra propuesta, ahora la alcaldía de @Bogota podrá quitar esos cables en desuso, soterrar los nuevos que vengan y empezar a colocar bajo tierra los que están en uso. Todo esto pagado por @EnelColombia, no por los bogotanos. HAGAMOS QUE BOGOTÁ FUNCIONE ❤️ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 6, 2026

Vecinos aseguran que el problema lleva más de 10 años

De acuerdo con el concejal, la comunidad de Chicó Navarra sostiene que las fallas en la red se presentan desde hace más de una década. Durante ese tiempo, los habitantes habrían presentado reclamos, derechos de petición e incluso una tutela para solicitar una intervención.

Quintero señaló que, según los residentes, la empresa ha atribuido los incidentes a los árboles que tienen contacto con las redes. Ante esto, los vecinos han planteado alternativas como reemplazar los cables actuales por otros protegidos o avanzar hacia el soterramiento de la infraestructura eléctrica.

La discusión ocurre en medio de una propuesta que busca avanzar en el retiro de cableado en desuso y en el soterramiento progresivo de redes que continúan activas en Bogotá.

Proponen retirar cables en desuso y soterrar nuevas redes

El concejal presentó en septiembre una iniciativa para que las empresas identifiquen y retiren los cables que ya no utilizan y para que las nuevas instalaciones, ampliaciones o reposiciones de redes se hagan de manera subterránea, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

La propuesta también contempla que, si una empresa no retira infraestructura que permanece abandonada en el espacio público, el Distrito pueda intervenir y cobrar posteriormente el costo correspondiente al responsable.

Quintero sostuvo que el objetivo es establecer responsabilidades sobre el cableado que permanece en las calles de Bogotá y reducir los riesgos asociados a redes deterioradas, abandonadas o expuestas a las condiciones del entorno.

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