Las lluvias llegaron con fuerza a Bogotá y la Sabana durante la madrugada de este miércoles, tal como había anticipado el meteorólogo Max Henríquez, quien explicó que una masa de nubes avanzó desde la tarde anterior hacia la cordillera Oriental.

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El panorama lluvioso no sería pasajero. Según la previsión compartida por Henríquez, las precipitaciones continuarán en la capital durante los próximos días y podrían extenderse hasta el fin de semana, por lo que se espera que las condiciones húmedas persistan en buena parte de la jornada.

La presencia de esta masa nubosa sobre la región mantiene un escenario favorable para nuevas lluvias en Bogotá y municipios de la Sabana. La intensidad puede variar durante el día, con periodos de mayor precipitación en algunos sectores.

“Amanecer lluvioso en Bogotá y la sabana. Va a seguir cayendo agua en la capital todos estos días hasta el fin de semana”, indicó el reconocido meteorólogo en su cuenta de X.

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Henríquez advirtió que este comportamiento puede afectar también a Cali, principalmente durante la mañana, por lo que la ciudad podría registrar lluvias asociadas al sistema que se desplaza sobre el occidente del país.

El comportamiento de las nubes y las precipitaciones continuará siendo determinante para las condiciones meteorológicas de las principales ciudades de estas regiones durante la jornada.

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