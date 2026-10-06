Por: Portal Bogotá

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Prepararse de manera anticipada ante cualquier emergencia es fundamental para reaccionar con seguridad y orden. Por eso, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB) ha desarrollado el Seminario Plan de Emergencias Comunitario, un espacio gratuito pensado especialmente para la comunidad de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, según información publicada por la CRCSCB. El seminario se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., en el auditorio del Instituto de Educación de la Cruz Roja Bogotá, con cupos limitados para quienes se inscriban previamente.

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De acuerdo con la Cruz Roja Bogotá, el objetivo central de este seminario es ofrecer formación básica y práctica en prevención y respuesta ante emergencias, dirigida tanto a personas como a familias y organizaciones comunitarias. A través de una metodología participativa y demostrativa, quienes asistan podrán identificar amenazas, así como reconocer vulnerabilidades y riesgos tanto en el hogar como en el entorno inmediato.

Entre los temas que se abordarán en la jornada destacan: la identificación de los principales riesgos presentes en la vida cotidiana, la elaboración de planes familiares de emergencia, recomendaciones para preparar kits con elementos fundamentales ante una eventualidad, y criterios clave para una evacuación segura durante un sismo en el distrito, según lo informado por la Cruz Roja Bogotá en su convocatoria. Además, se resaltará cómo organizarse con la comunidad, identificar recursos y puntos seguros, definir rutas de evacuación y participar activamente en ejercicios de preparación y simulacros, lo cual resulta clave para fortalecer la autoprotección colectiva.

Este evento, pensado como actividad introductoria, servirá de preámbulo para el nuevo Curso Plan de Emergencias Comunitario, que tendrá una duración presencial de ocho horas y permitirá a los participantes ahondar en la reducción de riesgos, la preparación familiar y la construcción de mapas comunitarios de riesgo. Además, el curso contempla la realización de ejercicios prácticos como simulacros, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia y fortalecer la cultura de autoprotección entre la comunidad bogotana.

Según la invitación oficial de la CRCSCB, el seminario es completamente gratuito, pero requiere inscripción previa. Se realizará en el auditorio ubicado en la diagonal 75 Bis # 20 – 76, en el barrio San Felipe de la localidad de Barrios Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al Seminario Plan de Emergencias Comunitario de la Cruz Roja Bogotá?

La inscripción al seminario debe hacerse previamente mediante el formulario oficial facilitado por la Cruz Roja Bogotá. Es importante resaltar que los cupos son limitados y la única manera de asegurar un lugar es registrándose con antelación, según indicó la entidad.

¿Qué es un kit de emergencias y por qué es importante elaborarlo?

Durante el seminario, uno de los temas centrales será la preparación de un kit de emergencias, entendido como un conjunto de elementos básicos que facilitan la autoprotección ante situaciones imprevistas. Estos kits son fundamentales para garantizar una respuesta ágil y adecuada ante desastres, minimizando posibles riesgos en el entorno familiar y comunitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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