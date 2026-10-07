Por: Noticiero 90 minutos

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En Yumbo, un municipio reconocido por su significativa influencia comercial e industrial en el Valle del Cauca, recientemente se han reportado intensas tormentas que han afectado especialmente a sectores como Guabinas y la vía que conecta al municipio con Cali. Las imágenes divulgadas por medios y autoridades evidencian lluvias abundantes acompañadas de una notable reducción en la visibilidad, lo que ha causado preocupación entre los habitantes y quienes transitan por la zona.

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Los bomberos de Yumbo informaron sobre la atención reciente de emergencias a causa de árboles caídos en la vía intermunicipal. Esta situación se atribuye directa y principalmente a los fuertes vientos y a la acometida de las lluvias, factores que representan un claro riesgo para la circulación vehicular y la seguridad de los ciudadanos. Ante estos hechos, las autoridades han emitido recomendaciones puntuales: se exhorta a conducir con extrema precaución y a buscar resguardo en lugares seguros, en especial durante los picos de tormenta.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la comunidad debe mantener la calma frente a la llegada de lluvias, aun en el contexto del fenómeno conocido como El Niño. En palabras de Adriana María Montealegre Cabrera, pronosticadora de la sede Cali, "es importante precisar que este fenómeno no implica la ausencia o inhibición total de las precipitaciones en Colombia. Sino que en términos generales puede generar una disminución de los acumulados de precipitación respecto a los valores climatológicos históricos de algunas regiones". Así, aunque se asocie a El Niño con una disminución de lluvias, la realidad es que aún pueden presentarse precipitaciones, como las registradas en Yumbo y la región.

El país está atravesando la segunda temporada de lluvias del año, una etapa típica en buena parte de la región andina y en otras zonas del territorio nacional. A pesar de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, esto puede traducirse en aumentos puntuales en la cantidad de lluvia en ciertas localidades. En consecuencia, se espera que las lluvias continúen en Yumbo y municipios cercanos, aunque no se puede anticipar si la intensidad se mantendrá o disminuirá en los próximos días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Yumbo se ve afectado por tormentas intensas aun durante el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con la información del Ideam, el fenómeno de El Niño no implica la total ausencia de lluvias en regiones como Yumbo. Si bien suele reducir los acumulados de precipitaciones según los valores históricos, todavía es posible que en la segunda temporada de lluvias se presenten tormentas intensas, como ha ocurrido en las últimas horas.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo impacta el clima en Colombia?

El fenómeno de El Niño es una alteración climática que puede ocasionar una reducción en la cantidad de lluvias, pero según el Ideam "no implica la ausencia o inhibición total" de precipitaciones en Colombia. Esto significa que, aunque los promedios bajen, en algunas zonas y temporadas pueden persistir lluvias significativas e incluso tormentas intensas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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