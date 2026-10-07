Una jornada de movilizaciones en Bogotá terminó con varias novedades luego de que un gestor de diálogo resultara herido y personal encargado del acompañamiento en derechos humanos fuera agredido durante el recorrido.

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Según la información reportada por Caracol Radio, una persona vinculada a la Secretaría Distrital de Gobierno tuvo que recibir atención médica en medio de los hechos registrados durante la protesta.

Las movilizaciones comenzaron en inmediaciones de la Universidad Nacional y avanzaron por diferentes vías de la ciudad hasta llegar al sector de la calle 45 con avenida Caracas, donde terminó el recorrido.

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Durante la jornada también fue necesaria la intervención de la Policía ante la situación registrada en el lugar. La presencia de los uniformados se produjo después de que se presentaran los incidentes que involucraron a funcionarios encargados del acompañamiento institucional de la movilización.

#Bogotá | Se activan manifestaciones sobre la Avenida NQS con Calle 26. @TransMilenio confirma que se mantienen bloqueos en las cercanías de la Universidad Nacional con afectación a las estaciones de Universidad Nacional, Ciudad Universitaria y Corferias, con un total de 125 mil usuarios afectados. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2026

La movilización también produjo afectaciones en la movilidad. Reportes oficiales señalaron durante la tarde cierres y desvíos asociados a las concentraciones en inmediaciones de la Universidad Nacional y otros puntos de la ciudad.

Los hechos se presentaron en una jornada de movilizaciones que tuvo distintos puntos de concentración en Bogotá y que obligó a las autoridades a hacer seguimiento al recorrido y a las condiciones de movilidad en los sectores involucrados.

#Noticia l Se registraron manifestaciones que bloquearon durante 3 horas la avenida Calle 26 y la movilidad del occidente de la ciudad. #CityNoticias https://t.co/A6XS6CO7QG https://t.co/uCJQcNb2GN — CityNoticias (@CityNoticiasTv) October 8, 2026

¿Por qué se realizaron las movilizaciones? Las manifestaciones estuvieron relacionadas con la situación de Palestina y el rechazo a las acciones militares y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. En Bogotá, estudiantes de la Universidad Nacional participaron en una de las concentraciones que se desarrollaron durante la jornada. Estamos volviendo a los peores momentos de la represión policial. En Bogotá Una movilización totalmente pacífica en favor de Palestina hoy es reprimida por @CarlosFGalan seguramente para complacer a @ABDELAESPRIELLA Acciones de provocación, uso desmedido de la fuerza, policías sin identificación, agresiones a comisiones de verificación, omisión del diálogo. Bienvenidos a la Patria Milagro. — Andres Camilo Rodriguez Castillo (@andrescamilo_rc) October 8, 2026 La protesta comenzó en inmediaciones de la institución universitaria y posteriormente avanzó por diferentes vías de la ciudad. El recorrido terminó en el sector de la calle 45 con avenida Caracas, según el reporte citado de Caracol Radio. La jornada se desarrolló en medio del acompañamiento de funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno y equipos de diálogo y derechos humanos, que estuvieron presentes durante el desplazamiento de los manifestantes.

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