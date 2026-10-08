Por: Portal Bogotá

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Si usted necesita consultar y pagar una multa de tránsito en Bogotá, puede hacerlo de manera ágil y segura a través de los canales oficiales que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Es importante tener en cuenta que estos trámites no requieren de intermediarios, lo que garantiza transparencia en todos los procesos, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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El proceso principal se puede llevar a cabo ingresando a la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad en la opción de consulta de comparendos. Una vez allí, debe seleccionar la opción para consultar comparendos y acuerdos de pago. Al digitar los datos requeridos, como número de cédula y placa del vehículo, y resolver el captcha, podrá obtener toda la información relacionada con las infracciones de tránsito que se encuentren a su nombre. En caso de que existan comparendos, el sistema le mostrará el detalle de cada obligación pendiente.

Para pagar las multas, usted puede utilizar el servicio de Pagos Seguros en Línea (PSE), una plataforma electrónica que permite realizar transacciones bancarias de forma inmediata, o también tiene la posibilidad de descargar el volante de pago y acercarse a uno de los bancos autorizados para completar la totalidad del proceso. Estas opciones se encuentran detalladas en el portal de la SDM.

Alternativamente, existe la opción de utilizar la plataforma “Mi Movilidad a un clic”, a la que se accede mediante su sitio web específico. Allí, los usuarios deben iniciar sesión o seleccionar la opción para continuar sin registro. Una vez ingresan al módulo de comparendos, pueden digitar la información correspondiente, validar el captcha y seguir los pasos que indica el sistema para consultar sus infracciones y realizar el pago directamente desde la plataforma.

Entre los datos que usted podrá consultar con su número de cédula y la placa de su vehículo están los comparendos vigentes, los acuerdos de pago pendientes y los descuentos disponibles a los que puede acceder. Todo este procedimiento es presentado en los portales oficiales, reforzando la importancia de acudir siempre a las fuentes oficiales y no recurrir a intermediarios para evitar fraudes o sobrecostos innecesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo consultar mis multas de tránsito en Bogotá con cédula y placa?

Para consultar multas de tránsito en Bogotá con su número de cédula y la placa de su vehículo, debe ingresar al portal de la Secretaría Distrital de Movilidad, buscar la sección de consulta de comparendos, e ingresar esos datos en los campos solicitados. Allí obtendrá información sobre multas, acuerdos de pago y posibles descuentos, según la SDM.

¿Cuáles son los métodos oficiales para pagar multas de tránsito en Bogotá?

Los métodos oficiales para pagar multas de tránsito en Bogotá son realizar la transacción en línea mediante Pagos Seguros en Línea (PSE) en el portal de la Secretaría Distrital de Movilidad, o descargar el volante de pago y dirigirse a los bancos autorizados. Otra alternativa válida es hacer el pago a través de la plataforma “Mi Movilidad a un clic”, de acuerdo con la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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