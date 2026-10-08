Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa afianzando su compromiso con el bienestar animal, consolidándose como una ciudad que valora y protege a perros y gatos en situación vulnerable. De acuerdo con información dada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), este sábado 10 de octubre de 2026 se realizará una jornada especial de adopción de animales de compañía. El evento tendrá lugar en el Centro Comercial Cafam Floresta, en la avenida carrera 68 # 90 - 88, y funcionará entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

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Durante esa jornada, la ciudadanía podrá conocer y adoptar perros y gatos que han sido rehabilitados por el IDPYBA y que están listos para integrarse a un nuevo hogar. Estas mascotas buscan un entorno que les ofrezca amor, paciencia y compromiso en su proceso de adaptación. El IDPYBA brindará un acompañamiento cuidadoso para garantizar el bienestar tanto del animal adoptado como de las familias que decidan asumir esta importante responsabilidad.

Entre los beneficios de adoptar con el IDPYBA se encuentran la entrega del animal con previo chequeo médico, así como su esterilización, desparasitación, vacunación y presencia de un microchip de identificación. Además, el instituto ofrece asesoría personalizada para elegir el perro o gato adecuado y acompaña a las familias en la adaptación de la mascota a su nuevo entorno. La entidad destaca la importancia de considerar seriamente la decisión, recordando que se trata de un compromiso de por vida.

Para participar en la jornada y adoptar, es fundamental que toda la familia esté segura de su decisión y cuente con recursos, tiempo y disposición para cuidar de un animal. La persona a cargo del proceso debe ser mayor de edad, llevar fotocopia de su cédula, un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal. También se recomienda disponer de tiempo para conocer al animal y participar tanto en una entrevista como en el diligenciamiento de los documentos. Para la adopción de gatos, es obligatorio llevar guacal o morral especial, y para los perros, llevar correa, pechera y bozal si corresponde. Toda la información ha sido confirmada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal a través de sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un perro o gato en Bogotá con el IDPYBA?

Para adoptar con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Bogotá, la familia debe estar plenamente decidida, la persona responsable debe ser mayor de edad, presentar fotocopia de cédula, un recibo de servicio público y fotos o videos del hogar. Además, es necesario participar en entrevistas, diligenciar documentos y llevar implementos adecuados según el animal a adoptar, como guacal para gatos y correa para perros.

¿Por qué es importante adoptar animales de compañía a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal?

Adoptar a través del IDPYBA garantiza que los animales tengan un control médico previo, estén esterilizados, desparasitados, vacunados y tengan microchip. Además, el acompañamiento profesional y la asesoría en la adaptación del animal al hogar facilitan una transición responsable, protegiendo el bienestar tanto de la mascota como de la familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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