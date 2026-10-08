Por: El Espectador

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El pico y placa solidario se ha consolidado como una alternativa para que los conductores en Bogotá puedan circular durante los días de restricción, mediante un permiso que puede obtenerse por uno, varios días, un mes o hasta un semestre. Este trámite fue creado para facilitar la movilidad a quienes, por distintas razones, necesitan estar exentos de la medida y se encuentra disponible para cualquier ciudadano, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Movilidad.

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No obstante, el proceso virtual para adquirir el permiso ha sido blanco reciente de estafas y suplantaciones que pueden llegar a costar a sus víctimas hasta medio millón de pesos. La Secretaría de Movilidad ha emitido una alerta tras identificar varias plataformas falsas que, por su apariencia y uso de elementos gráficos similares a la entidad, pasan desapercibidas para los usuarios. Estas páginas replican colores, logotipos y diseños del portal oficial, según la entidad distrital. Incluso utilizan direcciones web donde solo una letra o un carácter difiere respecto al sitio legítimo, una estrategia que busca confundir a los ciudadanos. Ejemplos de estos portales fraudulentos ya han sido denunciados y retirados.

"En algunos casos, las páginas fraudulentas utilizan nombres casi idénticos al oficial, pero incorporan cambios en una letra, agregan o eliminan caracteres o utilizan dominios diferentes al institucional. Por ejemplo, el portal oficial utiliza 'picoyplacasolidario'. Una modificación mínima en el nombre puede llevar a una página que no pertenece", enfatizó la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con el comunicado citado por El Espectador.

La entidad recalcó que el pago solo debe hacerse en el portal oficial: no se solicitan transferencias vía WhatsApp, llamadas, mensajes, códigos QR, billeteras ni cuentas de terceros. El procedimiento correcto exige ingresar primero a www.movilidadbogota.gov.co, seleccionar Pico y Placa Solidario en la sección de trámites, verificar que la navegación conduce al sitio oficial ‘picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co’, seguir los pasos y hacer el pago solo con los métodos habilitados en esa plataforma. Además, se aconseja adelantar el trámite con anticipación para evitar imprevistos, especialmente en días con restricción.

En caso de detectar una página, número o canal sospechoso, la Secretaría Distrital de Movilidad invita a reportarlo mediante sus canales oficiales de atención. La advertencia final es clara: solo hay una dirección válida para el trámite, y cualquier variación en la URL puede esconder una estafa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar páginas falsas del Pico y Placa Solidario en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad advierte que los portales fraudulentos suelen tener nombres o dominios muy similares al oficial, con ligeros cambios en letras, caracteres o extensiones. Es fundamental revisar cuidadosamente la URL para asegurarse de que corresponde a ‘picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co’ y nunca efectuar pagos a través de otros medios distintos a los ofrecidos en el portal oficial.

¿Dónde se debe hacer el pago del Pico y Placa Solidario de Bogotá?

El pago del Pico y Placa Solidario se realiza exclusivamente en la plataforma oficial, a la que se accede desde www.movilidadbogota.gov.co. No está autorizado el pago mediante WhatsApp, llamadas, mensajes, envíos a cuentas personales ni portales que no sean oficiales. Antes de pagar, siempre debe verificar que la dirección web sea la correcta para evitar fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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