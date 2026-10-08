Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa invita a todos los interesados en el arte contemporáneo a participar en el XVI Salón Nacional de Arte Joven, bajo el título De la casa al universo. Esta destacada exposición reúne los trabajos de Christian Snyder Moreno Martín, Salomé Rojas, Mateo Sánchez y Francia Villabona Triana, quienes fueron seleccionados mediante el Programa Distrital de Estímulos, de acuerdo con información oficial publicada en www.bogota.gov.co.

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El evento tiene como escenario la Galería Santa Fe y estará abierto al público hasta el 1 de noviembre de 2026 en el horario de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., con entrada totalmente libre. La inauguración será el 17 de septiembre, en el mismo horario vespertino. Según datos de la página oficial de la galería y del Programa Distrital de Estímulos, el foco de esta muestra artística es la exploración íntima de la memoria, lo desconocido y las conexiones posibles entre la experiencia personal y el universo, utilizando como punto de partida archivos familiares, objetos encontrados y vivencias propias de los cuatro artistas seleccionados.

Cada propuesta ofrece un enfoque único. Mateo Sánchez, con su proyecto Adentro de mí, existió una casa, profundiza en la relación entre cuerpo, espacio y memoria, invitando a reflexionar sobre la construcción de identidad. Por otra parte, Francia Villabona Triana presenta Muy felices días, donde elabora un archivo de lo cotidiano a través de collages y objetos encontrados, materializando así la memoria doméstica.

El trabajo de Christian Snyder Moreno Martín, Conversaciones antárticas, aborda diálogos entre la ciencia vivida en la Antártida y la relación con seres vivos, ampliando el espectro de lo personal hacia experiencias vinculadas con el entorno natural y científico. Por último, Salomé Rojas expone El orden de las estrellas distribuidas al azar, un proyecto que cuestiona los mecanismos con los que la sociedad intenta anticipar el futuro.

La muestra busca acercar el arte joven a la ciudadanía y subraya el papel de la memoria, la familia y el futuro como fuentes de inspiración, de acuerdo con lo divulgado por la galería y el Programa Distrital de Estímulos. La entrada gratuita asegura que cualquier persona pueda acceder a esta experiencia y conocer la visión de una nueva generación de artistas colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué proyectos se pueden ver en el XVI Salón Nacional de Arte Joven en la Galería Santa Fe?

En el XVI Salón Nacional de Arte Joven, usted podrá conocer propuestas como Adentro de mí, existió una casa de Mateo Sánchez, enfocado en la relación cuerpo-espacio-memoria; Muy felices días de Francia Villabona Triana, centrado en lo cotidiano y el collage; Conversaciones antárticas de Christian Snyder Moreno Martín, sobre ciencia en la Antártida y vínculos con otros seres, y El orden de las estrellas distribuidas al azar de Salomé Rojas, que examina los sistemas de predicción del futuro. Toda la información proviene de las fuentes oficiales del evento.

¿Dónde queda la Galería Santa Fe y cuál es el horario de la exposición De la casa al universo?

La Galería Santa Fe está ubicada en la carrera Primer A entre calles 12C y 12D en Bogotá. La exposición De la casa al universo se puede visitar hasta el 1 de noviembre de 2026, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., según datos publicados en www.bogota.gov.co. El ingreso es libre para todos los asistentes interesados en conocer el arte joven colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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