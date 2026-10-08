Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Con motivo del festivo del Día de la Raza de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha preparado un plan éxodo y retorno, enfocado en facilitar los desplazamientos seguros de los viajeros por los principales corredores de la ciudad, según lo informa el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Este plan implica la presencia de más de 150 personas en vía, compuestas por agentes civiles de tránsito, integrantes del Grupo Guía y miembros de la Policía de Tránsito, quienes estarán distribuidos en los puntos de ingreso y salida con mayor demanda vehicular en Bogotá. La gestión comprende la supervisión continua del tráfico, la atención de situaciones imprevistas y el monitoreo constante desde el Centro estratégico de Movilidad (CEM).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las proyecciones de la SDM, durante el puente festivo se espera la salida de 1.181.208 vehículos y el ingreso de 1.071.145 a la ciudad, cifras que reflejan el movimiento masivo de personas por carretera. Ante este flujo, la entidad implementará medidas puntuales como el reversible de ingreso en la carrera Séptima los domingos y lunes desde las 4:00 p. m., la coordinación con las autoridades municipales vecinas y la utilización de la intermitencia semafórica en la autopista Sur, dependiendo del nivel de congestión vehicular reportado en tiempo real.

Entre las estrategias adoptadas destaca el piloto en la carrera Séptima, instrumento que continúa este sábado 10 de octubre hacia el norte de la ciudad, cubriendo el tramo entre las calles 193 y 245, en horario de 7:30 a. m. a 1:00 p. m. Esta alternativa se ha implementado con el objetivo de proveer una salida adicional a la autopista Norte, lo que facilita el tránsito hacia municipios y ciudades del norte y contribuye a optimizar los tiempos de viaje.

Adicionalmente, la medida de pico y placa regional aplicará el lunes 12 de octubre para todos los vehículos que transiten por los nueve principales corredores de ingreso. Vehículos con placas terminadas en número par podrán ingresar entre las 12:00 m. y 4:00 p. m., mientras que las placas terminadas en número impar lo harán entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m. La recomendación de la SDM es que los conductores planeen sus desplazamientos anticipadamente y consulten el rango horario según el número de placa, previniendo contratiempos.

Por último, la Secretaría Distrital de Movilidad extiende un llamado a la responsabilidad individual de los viajeros: se pide revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, acatar los límites de velocidad, cumplir las normas de tránsito y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de cuidar la vida durante este puente festivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la medida de pico y placa regional en Bogotá para el festivo de octubre?

La medida de pico y placa regional establece horarios específicos de ingreso a Bogotá, diferenciados según el último dígito de la placa del vehículo. El lunes 12 de octubre, los vehículos con placas terminadas en número par pueden ingresar de 12:00 m. a 4:00 p. m., mientras que los de placa impar lo harán de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., según detalla la Secretaría Distrital de Movilidad. La restricción aplica en los nueve corredores principales de entrada a la ciudad.

¿Cuál es el objetivo del piloto de la carrera Séptima durante el plan éxodo y retorno en Bogotá?

El piloto implementado en la carrera Séptima apunta a ofrecer una ruta alternativa a la autopista Norte, concentrando el tráfico que sale de Bogotá hacia municipios y ciudades del norte entre las calles 193 y 245. Esta medida, vigente el sábado 10 de octubre de 7:30 a. m. a 1:00 p. m., busca mejorar los tiempos de viaje y distribuir el flujo vehicular, según lo reportado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z