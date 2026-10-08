Por: Portal Bogotá

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En el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la Alcaldía Local de La Candelaria ha convocado a su comunidad a una etapa fundamental dentro del proceso de Presupuestos Participativos 2026, en la que la participación ciudadana resulta determinante para establecer las prioridades de inversión local. De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, desde el 7 hasta el 24 de octubre, las personas con arraigo en esta localidad tienen la posibilidad de intervenir en la fase de priorización del programa Proyecta Local. Este mecanismo ofrece una oportunidad única para que quienes residen, estudian o trabajan en la zona decidan democráticamente sobre los proyectos que consideran urgentes para su entorno.

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Quienes deseen ejercer su derecho a decidir deberán tener al menos 14 años cumplidos y un vínculo comprobado con La Candelaria, ya sea porque vivan, estudien o trabajen en el sector, elementos que, como señala la información oficial, constituyen el arraigo necesario. Cada participante podrá apoyar hasta cinco propuestas diferentes, abarcando temáticas tan variadas como cultura, deporte, seguridad, medio ambiente, bienestar animal, salud mental, derechos de las mujeres, participación ciudadana y reactivación económica, entre otras áreas. Sin embargo, solo será posible ejercer el voto en una sola localidad de Bogotá, con el objetivo de evitar la duplicidad de votos en otras zonas de la ciudad.

Para facilitar la participación, la administración distrital ha habilitado herramientas virtuales y espacios físicos. La ciudadanía puede votar a través del asistente digital Chatico en WhatsApp o mediante el Portal de Participación, según indica la Alcaldía Local. Además, habrá atención presencial en puntos como la propia alcaldía y varias casas comunitarias, en jornadas de 9 a. m. a 4 p. m., según los cronogramas definidos para cada sede. Personal de la alcaldía también recorrerá diversos sectores con puntos itinerantes, buscando garantizar que el proceso sea incluyente y accesible.

La importancia de este ejercicio democrático radica en fortalecer el rol de la ciudadanía como protagonista en la toma de decisiones sobre el gasto público en el interior de la localidad. Como lo explicó la alcaldesa local Angélica María Angarita Serrano, los presupuestos participativos permiten que las propuestas definidas por la comunidad pasen a la siguiente etapa según los criterios de priorización y ejecución previamente establecidos. La invitación de la Alcaldía Local de La Candelaria es clara: conocer las iniciativas y votar antes del 24 de octubre de 2026 es el paso para construir una localidad cada vez más participativa, incluyente y enfocada en el bienestar de todas las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo votar en los Presupuestos Participativos de La Candelaria?

Para votar en los Presupuestos Participativos de La Candelaria, usted puede elegir entre medios presenciales y digitales. Puede utilizar el asistente Chatico en WhatsApp o ingresar en el Portal de Participación; también puede acercarse a la alcaldía local o a varias casas comunitarias dispuestas como puntos de votación, en horarios y fechas establecidas según el cronograma oficial.

¿Quiénes pueden participar en la priorización de Proyecta Local en La Candelaria?

De acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, pueden participar todas las personas con 14 años cumplidos o más que demuestren arraigo en la localidad, ya sea porque vivan, estudien o trabajen en el sector. Cada participante puede votar solo en una localidad y hasta por cinco propuestas de proyectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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