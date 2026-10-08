Por: El Espectador

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La celebración de los 30 años de Rock al Parque vino marcada por una histórica suma de dinero: el Concejo de Bogotá autorizó a IDARTES (Instituto Distrital de las Artes) el desembolso de 3.000 millones de pesos colombianos (COP) únicamente para la programación del evento. Según el artículo, ese monto, equivalente a cerca de 927.000 dólares según la tasa de cambio vigente, supera cualquier cifra registrada en años anteriores, y fue destinado específicamente para pagar bandas, solistas y músicos participantes, sin incluir costos de publicidad o productos de memoria.

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Al comparar con ediciones anteriores, el crecimiento del presupuesto resulta aún más evidente. En 2014, se aprobaron 1.800 millones de pesos (casi 900.000 dólares) para 86 agrupaciones. En el año de la conmemoración de los 25 años, en 2019, la suma fue de 2.200 millones de pesos (647.000 dólares), logrando contar con más de 30 artistas internacionales como Juanes, Fito Páez y el Cuarteto de Nos, quienes recibieron 67.000 dólares cada uno. Sin embargo, los resultados de este año, a juicio del texto, no se corresponden con ese incremento de recursos.

Uno de los ejemplos más notorios es el pago a la cantante chilena Mon Laferte, quien recibió 126.000 dólares, cuando en 2017 obtuvo solo 10.870 dólares. El artículo atribuye este tipo de decisiones a una gestión poco eficiente por parte de Héctor Mora, responsable de la programación, y sugiere la ausencia de habilidades de negociación o falta de contactos estratégicos para sacar mayor provecho al presupuesto. Mora, en entrevista con Arcadia, admitió que una parte fundamental de su trabajo está en la gestión administrativa, especialmente en el uso de herramientas como Excel.

El gerente de música de IDARTES, Germán Andrade, aparece como una figura relevante en la toma de decisiones sobre el fichaje de artistas. Según la fuente, esto podría suscitar dudas por los posibles incentivos detrás de los contratos, y si realmente existe un interés en optimizar los recursos públicos, especialmente cuando artistas como Mago de Oz recibieron 110.000 dólares por una presentación, cifra nunca antes pagada por tocar en Colombia.

La organización del evento también ha estado marcada por decisiones apresuradas. En septiembre, se añadió un cuarto escenario patrocinado por una empresa privada, acogiendo agrupaciones que no superaron el proceso de convocatoria de larga trayectoria, lo cual, según el texto, pone en duda la transparencia y el propósito del llamado público inicial.

Por último, se cuestiona la falta de consulta a figuras con experiencia en la gestión del festival, como Chucky García, encargado de memoria, pero que no fue tenido en cuenta en temas de contratación ni en el manejo presupuestal. Todo esto lleva a plantear preocupaciones acerca del destino y la eficacia del gasto de recursos públicos, que provienen directamente de los contribuyentes bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se compara el presupuesto de Rock al Parque 2024 con ediciones anteriores?

El presupuesto asignado para la programación de Rock al Parque 2024 alcanzó los COP 3.000 millones, una cifra sin precedentes, ya que en años previos se destinaron montos menores: en 2014 fueron COP 1.800 millones y en 2019, para los 25 años, se aprobaron COP 2.200 millones. Esto señala un aumento significativo respecto a ediciones anteriores, aún cuando la cantidad y renombre de los artistas no siempre fue proporcional al incremento del presupuesto.

¿Qué significa el término "programación" dentro del presupuesto de Rock al Parque?

En este contexto, "programación" se refiere exclusivamente a los pagos hechos a las bandas, solistas y músicos contratados para el festival Rock al Parque. Esto excluye gastos relacionados con publicidad, productos de memoria u otros costos organizativos, enfocándose únicamente en las remuneraciones del talento artístico que participa en el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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