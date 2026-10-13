Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) se ha propuesto acercar sus servicios a los ciudadanos por medio de jornadas de atención móvil que se desarrollarán en diversas localidades de la ciudad. Esta estrategia, enmarcada en el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", busca facilitar el acceso a información, asesoría y trámites relacionados con los impuestos distritales para quienes lo requieran, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Durante las jornadas que se desarrollarán entre el martes 13 y el lunes 19 de octubre de 2026, los habitantes de localidades como Puente Aranda, Tunjuelito, Antonio Nariño, Usme y Rafael Uribe Uribe podrán acceder a los puntos habilitados por la SDH para recibir atención presencial. Según la programación oficial mencionada en el portal, en Puente Aranda y Tunjuelito la atención iniciará desde las 8:00 a. m. los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14. El jueves 15 las jornadas se trasladarán a Antonio Nariño y Usme desde la misma hora. Para el viernes 16 de octubre, Rafael Uribe Uribe será la localidad elegida, con atención a partir de las 9:00 a. m. Finalmente, el lunes 19 de octubre habrá atención en Antonio Nariño, aunque el horario reportado es desde las 8:00 p. m., por lo que se recomienda verificar la información exacta.

Los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Hacienda en estas jornadas móviles incluyen la entrega de recibos de pago y estados de cuenta, orientación sobre los impuestos distritales, información acerca de acuerdos y facilidades de pago, asesoría en el uso de la Oficina Virtual y la generación del Registro de Información Tributaria (RIT). Esta última, una herramienta fundamental para la identificación y manejo de temas tributarios.

La SDH enfatiza la importancia de revisar la programación antes de acudir a cualquier punto de atención, con el fin de confirmar horarios, ubicaciones y requisitos específicos. Las jornadas móviles son parte de la apuesta institucional por ofrecer alternativas presenciales que permitan a los contribuyentes de Bogotá realizar sus trámites de manera ágil y confiable, según lo reporta el portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios que se pueden realizar en las jornadas móviles de la Secretaría Distrital de Hacienda en Bogotá?

En las jornadas móviles de la Secretaría Distrital de Hacienda en Bogotá, los ciudadanos pueden solicitar la entrega de recibos de pago y estados de cuenta, recibir orientación sobre los impuestos distritales, obtener información sobre acuerdos y facilidades de pago, recibir asesoría para el uso de la Oficina Virtual y generar el Registro de Información Tributaria (RIT), de acuerdo con la información entregada por la entidad.

¿Dónde y cuándo funcionan los puntos móviles de atención de Hacienda en Bogotá del 13 al 19 de octubre?

La atención móvil se realizará en Puente Aranda y Tunjuelito los días 12, 13 y 14 de octubre, en Antonio Nariño y Usme el jueves 15 de octubre, Rafael Uribe Uribe el viernes 16 de octubre y nuevamente en Antonio Nariño el lunes 19 de octubre. Los horarios varían, por lo que la Secretaría Distrital de Hacienda recomienda consultar la programación oficial para conocer detalles exactos sobre el lugar y la hora de atención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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