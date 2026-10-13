Por: El Espectador

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Conseguir atención médica especializada en Bogotá se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según los reportes recientes de la Personería de Bogotá. Entre enero y agosto de 2026, este organismo recibió un total de 7.933 quejas formales relacionadas con barreras en el acceso a la salud, de acuerdo con la propia entidad. Un dato relevante que destaca de este balance es que el 38,45 % de los reclamos correspondió a demoras y dificultades para obtener citas con especialistas, lo que evidencia la magnitud de la crisis en el sistema de salud local.

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Dentro de las especialidades con más quejas se encuentran ortopedia y traumatología, que registraron 548 reportes ciudadanos, seguidas de cardiología con 456, oncología con 403 y oftalmología con 386. Ante la escasa respuesta de las instituciones responsables, la Personería decidió remitir 923 de estos casos a la Procuraduría y a la Superintendencia Nacional de Salud para dar trámite a las denuncias, con el objetivo de buscar una solución efectiva a los reclamos de los usuarios.

El personero Andrés Castro Franco señaló que no es aceptable que los ciudadanos deban esperar meses o suplicar por una atención que puede definir su bienestar o incluso su vida. Además, el panorama ha cambiado respecto a años anteriores, ya que la entrega de medicamentos, que era el principal reclamo, ahora pasó al tercer lugar, ubicándose detrás de la dificultad para acceder a especialistas y los obstáculos administrativos.

En relación con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Capital Salud lideró el número de quejas en agosto, con 246 reportes, seguida de Famisanar (232), Nueva EPS (179), Sanitas (173), Compensar (155), Salud Total (83) y Sura (28). En Capital Salud, el 59,75 % de las quejas estuvieron asociadas a dificultades para acceder a especialistas, mientras que en Salud Total ese porcentaje fue del 55,42 % y en Sura, del 50 %. Sin embargo, es importante aclarar que las cifras solo reflejan los reportes recibidos por la Personería, y no el total de la población afiliada a cada EPS.

Para abordar la situación, la Personería organizó una mesa de diálogo con las EPS, las subredes distritales y la Superintendencia, aunque solo Sanitas no asistió. Las autoridades buscan mantener estos encuentros y un seguimiento permanente a las instituciones hospitalarias para garantizar una atención oportuna a los usuarios.

La problemática se agrava por la alerta en torno a la capacidad hospitalaria de Bogotá. Según la concejal Diana Diago, a partir de una respuesta oficial de la Secretaría de Salud, la ciudad dispone de 8.912 camas de hospitalización general, lo que representa 112 camas por 100.000 habitantes, mucho menos que el promedio nacional de 190. Cubrir esa brecha de cerca del 41 % requeriría sumar 6.170 camas adicionales. Además, existe un importante desequilibrio en la distribución de la infraestructura hospitalaria: el 71,85 % de las camas corresponde a instituciones privadas y solo el 28,15 % a públicas. La expansión prevista con proyectos como el Nuevo Hospital de Usme y la Torre de Urgencias de El Tunal sumaría 239 camas, apenas un 3,9 % de lo necesario, según la Secretaría de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales dificultades para conseguir una cita con un especialista en Bogotá?

La Personería de Bogotá ha identificado que las mayores dificultades para los ciudadanos radican en las largas demoras y obstáculos administrativos para acceder a consultas con especialistas, particularmente en áreas como ortopedia, cardiología, oncología y oftalmología. De acuerdo con los datos recopilados entre enero y agosto de 2026, el principal motivo de reclamo es la lentitud en la asignación de estas citas, lo que representa riesgo para la salud y calidad de vida de los pacientes.

¿Cómo está distribuida la capacidad hospitalaria en Bogotá y qué retos enfrenta?

Según la información divulgada por la concejal Diana Diago y la Secretaría de Salud, Bogotá cuenta con 8.912 camas de hospitalización general, distribuidas de manera desigual: aproximadamente el 72 % están en instituciones privadas y solo el 28 % en hospitales públicos. Este desbalance y la insuficiencia en el número de camas, comparado con el promedio nacional, representan un reto importante para responder a la demanda de salud actual y futura, especialmente ante el crecimiento y envejecimiento de la población.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.