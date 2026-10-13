Por: Portal Bogotá

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La oferta educativa en Bogotá sigue ampliando sus oportunidades para los jóvenes que desean acceder o continuar con sus estudios de educación superior. De acuerdo con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), se encuentra abierta la convocatoria llamada "Jóvenes a la E – Universidades Públicas y SENA 4.2", cuyo propósito es proporcionar becas y beneficios a quienes empezaron su formación en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) en el primer semestre de 2026, así como a quienes cursan programas técnicos laborales en el SENA Regional Distrito Capital con ingreso en los trimestres primero o segundo del mismo año.

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Según información de Atenea, la fecha límite para postularse es el 13 de octubre de 2026. Esta convocatoria representa una valiosa oportunidad para que los jóvenes continúen y finalicen exitosamente su proceso educativo, evitando así la deserción escolar y apostando al fortalecimiento del capital humano de la ciudad. El programa beneficiará a un total de 761 jóvenes, distribuidos en 61 cupos para estudiantes de la ETITC y 700 para estudiantes del SENA Regional Distrito Capital.

Para acceder a estos beneficios, las y los aspirantes deben ingresar al portal oficial de Atenea, crear una cuenta personal o iniciar sesión si ya la tienen, diligenciar completamente su hoja de vida en la plataforma y validarla. Una vez completado este paso, podrán seleccionar el programa en el que desean participar dentro de la convocatoria "Jóvenes a la E – Universidades Públicas y SENA 4.2". Cuando se culmine el proceso, la plataforma enviará una notificación confirmando la inscripción por correo electrónico.

Atenea ha hecho énfasis, a través de sus canales oficiales, en la importancia de seguir todos los pasos detalladamente y mantenerse informado acerca de cualquier actualización o requisito que haga parte del Lineamiento Operativo de la convocatoria, que puede consultarse directamente en su sitio web. Este esfuerzo hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, orientada a facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior pública y técnica, reforzando así la apuesta por el desarrollo y la equidad en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria Jóvenes a la E – Universidades Públicas y SENA 4.2 en Bogotá?

Para participar en la convocatoria, la persona interesada debe ingresar al sitio web de la Agencia Atenea, crear una cuenta o iniciar sesión, diligenciar su hoja de vida en la plataforma y validarla. Después, desde el menú de convocatorias, podrá seleccionar "Jóvenes a la E – Universidades Públicas y SENA 4.2", elegir el programa de su interés y finalizar el proceso de registro. Al terminar, recibirá un correo electrónico de confirmación.

¿Cuántos jóvenes serán beneficiados con la convocatoria de becas de Atenea en Bogotá en 2026?

De acuerdo con información de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), esta convocatoria beneficiará a un total de 761 jóvenes. De estos, 61 corresponden a estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y 700 a jóvenes de los programas técnicos laborales del SENA Regional Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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