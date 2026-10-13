Por: Portal Bogotá

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El aniversario número 30 del Festival Rock al Parque en Bogotá representó un hito sin precedentes, al evidenciar el crecimiento y la diversidad de una cita musical que comenzó en 1995 buscando espacios para las bandas locales. Según Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, en esta edición se crearon nuevas dinámicas con la inauguración de un cuarto escenario y una cifra récord de asistentes, lo que subraya la magnitud creciente del evento. El festival reunió a 83 agrupaciones y 584 músicos, quienes ofrecieron un recorrido por géneros tan variados como metal, punk, hardcore, ska, reggae, rock alternativo, indie, industrial y funk. El cartel combinó a nombres históricos del evento, bandas internacionales que debutaron en el país y proyectos de varias generaciones bogotanas.

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Momentos emocionantes marcaron la jornada, como la presentación de Mon Laferte, quien manifestó su asombro ante la multitud congregada que rebasaba el entorno habitual de un concierto. El nuevo escenario BBC fue un factor destacado, ya que sus 21 agrupaciones, incluyendo talento nacional, bogotano e internacional, enriquecieron la experiencia del público. Todo esto fue posible gracias a una articulación ejemplar entre patrocinadores privados y las entidades públicas como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

La agenda incluyó más que conciertos: la Zona de Arte y Emprendimiento integró 59 iniciativas, desde moda hasta artes gráficas, y aportó más de 280 millones de pesos en ganancias. Proyectos como la carpa Manos que construyen paz y programas de lectura como Libro al Viento involucraron dimensiones sociales y culturales adicionales, abriendo espacios para la comercialización y la reflexión. De acuerdo con la Encuesta de Impacto Turístico y Económico, la proyección de gasto de los asistentes superó los 190.000 millones de pesos en los dos primeros días, con el 91,9 % de visitantes de fuera de Bogotá motivados exclusivamente por el festival. Los residentes también impulsaron la economía local, lo que refuerza el papel dinamizador del evento en múltiples sectores.

La internacionalización estuvo presente con la llegada de programadores y agentes de distintos festivales, quienes ofrecieron oportunidades para las bandas locales. Destaca la coordinación de entidades como el Comité SUGA, además del apoyo de patrocinadores y la formación de alianzas público-privadas que fortalecieron la difusión y conectividad del festival. Las actividades académicas, la exposición en la Biblioteca Virgilio Barco, el Foro Internacional de Periodismo de Rock y la inauguración de la escultura La Rockera completaron una edición que celebró tres décadas de historia, identidad y transformación cultural en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico y turístico del Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Durante la edición número 30 del festival, la Encuesta de Impacto Turístico y Económico reportó un movimiento de cerca de $190.948 millones de pesos en los dos primeros días, incluyendo gastos en alimentación, transporte, compras y hospedaje. El 24,2 % de los asistentes llegó de fuera de Bogotá, y la mayoría de ellos viajó específicamente para el evento, lo que demuestra su gran capacidad de atracción y su importancia en la economía y el turismo de la ciudad.

¿Qué novedades y actividades complementarias se destacaron en Rock al Parque 2026?

Rock al Parque 2026 estrenó un cuarto escenario, el BBC, ampliando la diversidad musical y los espacios para artistas. Además, se fortaleció la dimensión social y cultural con la Zona de Arte y Emprendimiento, programas de lectura, espacios para la paz y exposiciones históricas. Estas iniciativas integraron el festival al tejido económico y cultural de Bogotá, mostrando cómo va más allá de los conciertos para impactar positivamente en la ciudad y sus comunidades.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).