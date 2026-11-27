Por: El Espectador

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En la tarde de este viernes, Gustavo Petro denunció públicamente que su retrato fue retirado del pasillo de los expresidentes en la Casa de Nariño, una tradición simbólica para los ex mandatarios en Colombia. De acuerdo con lo compartido por el propio exjefe de Estado a través de un trino, varias figuras cercanas a su partido habrían confirmado la remoción del cuadro. Petro manifestó preocupación por lo que considera un patrón histórico: "Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño", publicó en la citada red social, añadiendo que acciones similares ocurrieron con antiguos presidentes como Carlos Nieto, el primer presidente negro, y el general Melo, a quien describió como el primer presidente indígena del país y el último general del ejército libertador.

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Según palabras de Petro, estos hechos no son simples omisiones, sino intentos deliberados por "anular la diferencia en nuestra historia". El expresidente destacó que los procesos en los que se niega el arte y se excluye a quienes no coinciden con el pensamiento oligárquico conducen a la censura y el veto, refiriéndose así a su propia experiencia y a la de líderes históricos de orígenes diversos. La importancia de mantener estos retratos radica, para sus defensores, en preservar la pluralidad y recordar los aportes de cada gobernante en la historia de Colombia.

El cuadro de Petro, según la información presentada, fue instalado en la galería poco antes de que terminara su mandato, siguiendo la costumbre que busca inmortalizar la huella de cada gobierno. Durante gestiones anteriores, como las de Álvaro Uribe o Iván Duque, cuyos enfoques políticos eran opuestos a los de Petro, no se realizaron alteraciones en la exposición de estos retratos. Petro subrayó logros de su mandato, como el impulso al salario mínimo vital familiar, considerándolo un motor del crecimiento económico.

Otras figuras políticas vinculadas a la izquierda también expresaron su rechazo al retiro del retrato. El senador Iván Cepeda manifestó que, aunque se remueva el cuadro, "no podrá borrar del corazón y de la memoria del pueblo colombiano su legado político e intelectual". Por su parte, el representante Gabriel Becerra argumentó que sacar el retrato fortalece, incluso, la figura de Petro como representante de la lucha antioligárquica. Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido declaraciones al respecto. El Espectador, medio que presenta el caso, aclaró que no obtuvo respuesta de la Casa de Nariño tras consultar oficialmente sobre la permanencia o retirada del cuadro.

¿Por qué Gustavo Petro denunció la remoción de su retrato en la Casa de Nariño?

Gustavo Petro denunció la remoción de su retrato argumentando que este acto representa un esfuerzo por borrar la diversidad y los logros de su gobierno de la memoria institucional. Según Petro y políticos de tendencia afín, la remoción del cuadro simboliza la negación de figuras históricas que no encajan en el pensamiento dominante, repitiendo episodios donde se excluyó a exmandatarios como Carlos Nieto y el general Melo.

¿Cuál es el significado de que retiren un retrato presidencial de la galería de la Casa de Nariño?

De acuerdo con la información suministrada, la retirada de un retrato presidencial en la Casa de Nariño va más allá de un acto simbólico; para muchos, implica un intento de desacreditar o desconocer el legado de gobiernos con visiones diferentes. Las voces que rechazan este hecho consideran que la galería debe mantener la memoria histórica y reflejar la pluralidad de líderes que han dirigido el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.