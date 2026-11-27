Por: El Espectador

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El fenómeno del envejecimiento poblacional en Bogotá pone sobre la mesa crecientes retos sociales, en especial para quienes llegan a la vejez sin respaldo familiar o redes de apoyo. La más reciente investigación, citada por El Espectador, revela que, entre más de 1,4 millones de adultos mayores registrados en la capital, cerca de 23.688 han sido identificados en situación de presunto abandono dentro de las 20 localidades. Esta cifra, sin embargo, debe entenderse como una alerta basada en señales de riesgo, más que como casos confirmados tras visitas o verificaciones presenciales. Según la Secretaría de Integración Social, estos datos buscan enfocar acciones de búsqueda, atención social y visitas prioritarias.

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Desde agosto, la ciudad ha realizado 729 visitas efectivas, que han permitido identificar 287 situaciones reales de abandono, aislamiento o soledad no deseada, y donde las autoridades han gestionado soluciones específicas. El abordaje comienza con llamadas y visitas, y posteriormente se ofrecen servicios como alimentación, atención médica, transferencias o modalidades de cuidado ajustadas a cada necesidad. De manera paralela, el Distrito informó que más de 484.000 adultos mayores carecen de red de apoyo; aunque esto no siempre implica abandono, sí indica vulnerabilidad ante la pérdida de autonomía o vínculos familiares.

El contexto demográfico es contundente: de acuerdo con proyecciones citadas por El Espectador, Bogotá pasaría de 1.263.384 adultos mayores en 2026 a 1.578.152 en 2035, con una tasa de crecimiento de 24,9 %, especialmente acelerada en el grupo de mayores de 80 años. La proporción de personas mayores de 60 respecto a los menores de 15 aumentará, presionando aún más los sistemas de cuidado, salud y atención.

Las estrategias de atención difieren según los casos. La Comunidad de Cuidado brinda alojamiento de larga estancia a personas sin red de apoyo, con 1.945 cupos reportados en 2026. El servicio sociosanitario transitorio acogió a 118 adultos mayores, mientras 715 personas estaban priorizadas para el primero y 27 para el segundo en evaluaciones recientes. Además, el programa Centro Día a Tu Casa busca evitar la institucionalización con 600 cupos para atención en hogares.

No todas las problemáticas corresponden a abandono: entre enero y septiembre de 2026, las Comisarías de Familia atendieron 2.708 víctimas de violencia intrafamiliar adulta mayor, en su mayoría mujeres, siendo la violencia psicológica el tipo predominante. Estas realidades, aunque vinculadas, representan universos diferentes.

Mientras el Distrito busca ampliar la cobertura, la Contraloría abrió en noviembre una investigación por presuntas irregularidades en la asignación y seguimiento de los cupos de Comunidad de Cuidado, estimando un posible detrimento de $8.397 millones. Estos acontecimientos subrayan la importancia de controles rigurosos, más allá del número de cupos, para una atención efectiva y ética de la población mayor.

¿Cuántos adultos mayores han sido identificados en presunto abandono en Bogotá y cómo se determina esa cifra?

Según datos recopilados en registros administrativos y citados por El Espectador, Bogotá identificó 23.688 adultos mayores en presunto abandono. Esta cifra resulta del cruce de información entre varias fuentes y la aplicación de un instrumento que recoge indicadores de riesgo, pero no significa que todos los casos estén verificados o impliquen el mismo grado de vulnerabilidad.

¿Cuáles son las modalidades de atención que ofrece Bogotá para personas mayores sin red de apoyo?

El Distrito ha implementado varios servicios, entre ellos la Comunidad de Cuidado, que ofrece alojamiento de larga estancia para adultos mayores dependientes y sin respaldo familiar, y cuenta con 1.945 cupos reportados en 2026. También hay atención sociosanitaria transitoria (118 personas acogidas), listas de priorización y el programa Centro Día a Tu Casa, que atiende en los hogares para prevenir institucionalización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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