Por: Portal Bogotá

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Bogotá vivirá un fin de semana dedicado al emprendimiento vegetal y la cultura en la feria GastroLab: Vegana Fest, evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), según información publicada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Esta cuarta edición, programada para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026, tendrá lugar en el parque de la Biblioteca Virgilio Barco, entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., y ofrecerá entrada gratuita a todo el público interesado.

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La feria será un espacio donde confluyen 30 emprendimientos locales que se dedican a la gastronomía basada en plantas, el diseño responsable y productos alternativos. Los visitantes encontrarán una amplia gama de opciones para degustar preparaciones listas para consumir como bowls, hamburguesas, pastas, sushi, postres y bebidas artesanales, además de alimentos empacados, todo dentro de la oferta vegana. Según la fuente citada, también se ofrecerán productos de moda, artículos para el hogar y opciones de cuidado personal, en una muestra comercial que celebra la innovación local y el consumo alternativo responsable.

La agenda del evento incluye actividades culturales gratuitas desde las 10:30 a. m. ambos días, en un entorno al aire libre pensado para el disfrute de familias y amigos. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el sábado inicia con una presentación de danzas latinoamericanas a cargo de Danzas Quetz, seguida por las interpretaciones musicales de Ana Solarte, Hot Club Bogotá, Járanatambó y Sonido Caoba, con estilos que van desde el reggae alternativo y R&B hasta el gypsy jazz, ritmos folclóricos, electrónicos y bossa nova. El domingo empieza con una sesión de yoga al aire libre para la cual los asistentes deben llevar su propio mat; la programación musical continuará con Milagros Medina, Konden/Waraba, Vane Moreno Compañía y Beso de Negra, agrupaciones y artistas que exploran sonidos del jazz peruano, fusiones del Pacífico colombiano y África occidental, flamenco y bullerengue.

Esta edición cuenta con el respaldo de Herbívoro Cocina Vegana como aliado estratégico, una asociación orientada a fortalecer la visibilidad y las oportunidades comerciales de los emprendimientos participantes. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el evento busca consolidar una plataforma de apoyo al crecimiento local dentro del sector vegano en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye la feria GastroLab: Vegana Fest en Bogotá?

La feria ofrece una muestra comercial con 30 emprendimientos locales dedicados a la gastronomía vegana, diseño y productos sustentables, junto a una agenda cultural que incluye presentaciones de danza, música en vivo de varios géneros, y una sesión de yoga al aire libre. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se puede disfrutar de comidas, postres, bebidas artesanales y actividades gratuitas desde la mañana hasta la tarde.

¿Cuál es el objetivo principal de GastroLab: Vegana Fest según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el evento busca brindar visibilidad y oportunidades de comercialización a emprendimientos locales basados en el veganismo, así como fomentar la innovación y el consumo responsable en Bogotá a través de alianzas estratégicas como la de Herbívoro Cocina Vegana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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