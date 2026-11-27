Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La lucha contra el delito en Bogotá sigue siendo una de las prioridades de las autoridades distritales, especialmente en sectores estratégicos como el centro de la ciudad. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, en la localidad de La Candelaria, la Policía Nacional detuvo en flagrancia a tres hombres que son señalados de haber participado en el robo de una cadena de oro. El hecho inusual de este caso fue que, durante el procedimiento policial, uno de los presuntos responsables optó por ingerir la joya con la aparente intención de ocultarla y evitar su recuperación por parte de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente se presentó en inmediaciones de la calle 12B con carrera 6, luego de que habitantes del sector alertaran a patrulleros mediante voces de auxilio sobre el hurto que acababa de cometerse en contra de un hombre que transitaba por ese punto de la ciudad. Tras la alarma, los tres sujetos intentaron escapar en dirección a la carrera Séptima, sumiendo al sector en una persecución policial que culminó con su captura por uniformados de la Estación de Policía Candelaria.

Durante la revisión efectuada por los policías, uno de los implicados, al verse descubierto, decidió tragarse la cadena que tenía en su poder. Pocos minutos después, la víctima, identificada como un ciudadano español, se acercó al lugar de los hechos y señaló ante los agentes a los tres hombres como los presuntos autores del hurto. Además, reconoció una placa que hacía parte de la joya y que fue recuperada tras el procedimiento policial.

Las autoridades también contaron con el soporte de los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona, las cuales permitieron obtener evidencia audiovisual sobre la comisión del delito. Los tres capturados, todos de nacionalidad venezolana, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se les imputan.

El caso resalta la importancia de la denuncia ciudadana y el uso de herramientas como la Línea de Emergencias 123, señalada como fundamental por la Alcaldía de Bogotá para contribuir con el esclarecimiento de los hechos y fortalecer las investigaciones que buscan incrementar la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de los presuntos ladrones de una cadena de oro en La Candelaria, Bogotá?

La captura ocurrió luego de que ciudadanos solicitaran ayuda policial por un caso de hurto en la calle 12B con carrera 6, en el centro de Bogotá. Los tres señalados intentaron huir hacia la carrera Séptima, pero fueron interceptados por oficiales de la Estación de Policía Candelaria. Durante el procedimiento, uno de ellos se tragó la cadena, mientras la víctima identificó a los sindicados y las cámaras de videovigilancia aportaron evidencia clave, según la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué importancia tiene la denuncia ciudadana en operativos contra el delito en Bogotá?

La denuncia ciudadana es fundamental porque permite a la Policía actuar de manera oportuna, obtener pruebas directas y fortalecer los procesos judiciales contra los responsables. Herramientas como la Línea de Emergencias 123, promovida por la Alcaldía, juegan un papel esencial para lograr sanciones y avanzar en la lucha por una ciudad más segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z