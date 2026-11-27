Por: El Espectador

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En pleno centro histórico de Bogotá, se presentó un insólito caso de hurto que involucró a un ciudadano de nacionalidad española y un grupo de asaltantes. Según reportó la mayor Johanna Bruto, comandante de la estación de Policía de La Candelaria, los hechos se dieron cuando la víctima transitaba con una mujer por la calle 12B con carrera 6, momento en el que fue abordado por varios delincuentes. Los ciudadanos que presenciaron el incidente dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención policial.

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De acuerdo con lo informado por la Policía, al notar la llegada de los uniformados, los presuntos ladrones intentaron darse a la fuga. La persecución llegó hasta la carrera Séptima, donde los implicados fueron interceptados por agentes de la estación Candelaria. Durante los procedimientos de registro, uno de los detenidos, en un intento por ocultar la evidencia y dificultar su captura, optó por tragarse la cadena de oro robada. La mayor Bruto detalló que este movimiento fue identificado por el personal policial en plena operación.

El ciudadano español, víctima del asalto, logró identificar plenamente a los tres responsables y señaló que, además de la cadena, una placa recuperada por los agentes también le pertenecía. Todos los elementos hurtados fueron devueltos al propietario tras la detención de los implicados. Las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector resultaron determinantes, ya que grabaron la secuencia exacta en la que los delincuentes rodearon e intimidaron a la pareja antes de apoderarse del objeto de valor. Con estas pruebas, las autoridades presentaron a los capturados ante la justicia para que respondan por el delito de hurto.

En otro incidente que ha generado atención, la Policía capturó a cuatro hombres de nacionalidad venezolana luego de que cometieran un robo en un local de la cadena de tiendas Oxxo en el barrio La Floresta, en Suba. Los delincuentes, armados, intimidaron a las trabajadoras y las confinaron en una bodega. Uno de los asaltantes incluso llegó a disfrazarse con prendas del uniforme oficial del establecimiento, en un intento por engañar a los uniformados durante el operativo. Sin embargo, las grabaciones de seguridad y la alerta dada a tiempo impidieron el éxito de su engaño y permitieron la captura en flagrancia.

Estos hechos evidencian la rápida reacción de la Policía de Bogotá ante situaciones de hurto, así como el papel fundamental de la tecnología y la denuncia ciudadana para la identificación y judicialización de los delincuentes.

¿Cómo se recuperó la cadena robada en el centro de Bogotá según la Policía?

Según el reporte de la mayor Johanna Bruto, comandante de la estación de Policía de La Candelaria, la intervención policial permitió interceptar a los sospechosos cuando intentaban huir y, durante el registro personal, uno de los implicados se tragó la cadena de oro para esconder la evidencia. Sin embargo, tanto esa pieza como una placa también sustraída fueron recuperadas y devueltas al ciudadano español afectado.

¿Qué medidas tomaron los asaltantes en el robo al Oxxo de Suba y cómo fue su captura?

Los cuatro hombres, de nacionalidad venezolana, intimidaron con armas a las trabajadoras del local, las encerraron y robaron el dinero de la caja registradora. Uno de los implicados se disfrazó con las prendas del personal, pero gracias a las cámaras de seguridad y la pronta reacción policial, fueron identificados y capturados en flagrancia antes de que pudieran escapar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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