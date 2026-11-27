Por: El Espectador

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En medio de la creciente tensión que atraviesa la derecha colombiana, se registró un nuevo episodio de fractura entre sus principales referentes. El viernes, la controversia escaló entre el presidente Abelardo de la Espriella, José Félix Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal. Según información confirmada por Miller Soto, vocero del Ejecutivo, desde la Casa de Nariño surgió la versión de que Cabal habría hablado en términos desfavorables del presidente ante autoridades estadounidenses durante una visita reciente a ese país. De acuerdo con Soto, tales comentarios habrían sido comunicados desde el entorno del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aumentando así las tensiones ya existentes con la familia Cabal-Lafaurie.

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No obstante, la disputa no se limitó a esa acusación. El mismo día, Abelardo de la Espriella criticó públicamente que el senador Iván Cepeda acudiera al Congreso Ganadero en Valledupar. En sus declaraciones, el mandatario señaló directamente a Lafaurie, esposo de Cabal, acusándolo de buscar alianzas con Cepeda, a quien De la Espriella tildó como el "cómplice de los verdugos de los ganaderos" y criticó que "proteja décadas de privilegios disfrazados de interés gremial". Para De la Espriella, quien representa a los ganaderos no puede fraternizar con "los enemigos de la República". Además, enfatizó que su gobierno no necesita intermediarios para relacionarse con los sectores del campo, restando legitimidad a la mediación de ciertas figuras asociadas históricamente a los gremios.

Las imágenes que muestran a Lafaurie junto a Cepeda en el evento generaron polémica. Sin embargo, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) justificó que la reunión contó con la presencia de congresistas de diferentes tendencias políticas, incluyendo miembros del oficialismo y la oposición. De hecho, Lafaurie defendió que siempre ha existido cordialidad con los congresistas y que un saludo no puede interpretarse como una alianza política. El líder gremial expresó extrañeza porque la cortesía sea vista ahora como complicidad y planteó que "la Presidencia representa la unidad nacional" y el diálogo debe mantenerse más allá de afinidades políticas.

Por su parte, María Fernanda Cabal respaldó a su esposo y defendió la pluralidad de Fedegán en sus congresos. Subrayó que nunca han conformado alianzas con sectores comunistas y reiteró que la presencia de Lafaurie en escenarios de diálogo, como con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ocurrió por petición del expresidente Álvaro Uribe. Aunque la senadora no se refirió directamente a las acusaciones sobre sus comentarios en el exterior, enfatizó que "las imágenes hablan" y que la interpretación reside en quien las observa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué origen tuvo la disputa entre Abelardo de la Espriella, José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal?

La confrontación surgió tras versiones confirmadas por Miller Soto, vocero del Ejecutivo, que señalaban a María Fernanda Cabal de hablar mal del presidente ante autoridades estadounidenses. Esto, sumado a la aparición de José Félix Lafaurie junto al senador Iván Cepeda en el Congreso Ganadero, detonó un intercambio de críticas y marcó una fuerte fractura dentro de la derecha colombiana, según recogen las fuentes consultadas en el artículo.

¿Por qué Fedegán invitó a congresistas como Iván Cepeda y cuál fue la reacción de los involucrados?

La Federación Colombiana de Ganaderos explicó que su evento en Valledupar convocó actores políticos de todas las corrientes, incluyendo tanto oficialistas como oposición. Lafaurie justificó el saludo a Iván Cepeda como un acto de cortesía habitual, rechazando que se trate de una alianza política. Sin embargo, De la Espriella consideró dicha actitud como una traición a los intereses gremiales, lo que evidenció el profundo desacuerdo entre los sectores.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.