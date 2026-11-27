La senadora María Fernanda Cabal salió en defensa de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tras las críticas del presidente Abelardo De La Espriella por la presencia del senador Iván Cepeda en el Congreso Ganadero realizado en Valledupar.

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Cabal aseguró que el gremio invita a dirigentes de distintas corrientes políticas y que recibir a un senador o representante no significa establecer una alianza.

También reiteró sus diferencias con Cepeda y afirmó que sigue siendo su contradictora, aunque consideró que De La Espriella se equivoca al interpretar la fotografía de Lafaurie con el senador como una señal de acercamiento político.

La polémica surgió luego de que De La Espriella cuestionara públicamente al presidente de Fedegán por compartir espacio con un dirigente de oposición. El mandatario calificó el encuentro como una «pantomima democrática» y sostuvo que quienes se reúnen con personas que, según él, buscan socavar la democracia no representan a los ganaderos, sino a sus propios intereses.

Además, anunció que su Gobierno prescindirá de intermediarios gremiales para diseñar la política pública agraria y que dialogará directamente con los productores del país.

Cabal, por su parte, pidió prudencia antes de sacar conclusiones en medio de la polarización política.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.