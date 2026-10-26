El mapa político de América Latina registra un nuevo y profundo sismo tras el agitado balotaje presidencial en Brasil, donde el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva logró una remontada histórica sin precedentes desde la rededemocratización de 1989 para asegurar un inédito cuarto mandato no consecutivo que abarcará el periodo 2027-2031.

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En una jornada electoral caracterizada por una marcada polarización ciudadana y una extensión de dos horas en el cierre de los colegios electorales —decretada por el Tribunal Supremo tras denuncias de trabas para votar—, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso con el 51,78 % de los votos, equivalentes a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,22 % (59,8 millones) obtenido por el candidato de derecha Flávio Bolsonaro.

El desenlace de los comicios no tardó en repercutir con fuerza en el escenario internacional. Desde territorio brasileño, a donde viajó específicamente para hacer seguimiento a la jornada democrática y respaldar al movimiento de derecha, la exsenadora colombiana María Fernanda Cabal se pronunció de inmediato para rechazar el balance oficial y enviar un espaldarazo categórico al hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro:

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La postura de la excongresista sintoniza directamente con el clima de tensión e inconformidad instalado en el campamento opositor. Tras conocerse los boletines definitivos, Flávio Bolsonaro declaró públicamente que “es imposible reconocer el resultado” del proceso electoral, atribuyendo el giro en los porcentajes a la decisión judicial que prorrogó las votaciones. Ante este panorama, el candidato del Partido Liberal (PL) anticipó que su equipo jurídico exigirá la anulación formal de los comicios.

En la orilla opuesta, durante su discurso desde Brasilia, Lula da Silva agradeció el respaldo popular y enfatizó que los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas para “garantizar la democracia”. El mandatario electo también advirtió sobre la influencia de factores externos y prometió regular el uso de plataformas digitales. No obstante, analistas coinciden en que el estrecho margen porcentual y la sombra de los procesos judiciales que pesan sobre el clan Bolsonaro dejan un escenario de alta fragilidad política para el próximo cuatrienio en la mayor economía de la región.

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