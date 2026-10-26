Por: Portal Bogotá

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Bogotá lleva su modelo de Ciclovía a Quito, en el marco del evento "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", mediante un intercambio liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), programado entre el 22 y 26 de octubre de 2026. De acuerdo con lo informado por el IDRD y la Alcaldía de Bogotá, este encuentro se realiza en conjunto con organizaciones ciudadanas de la capital ecuatoriana, y tiene como tema central la movilidad activa, la seguridad vial y el aprovechamiento del espacio público para beneficio de toda la ciudadanía.

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El programa de intercambio contempla recorridos técnicos, espacios para reuniones y una revisión detallada del Ciclopaseo Urbano de Quito. En esta iniciativa participan grupos como Supervial, el Frente Ciudadano por la Seguridad Vial, Hermandad Ciclista UIO y Ciegocleta. Según lo informado, el objetivo de este trabajo conjunto es identificar buenas prácticas orientadas a fortalecer la accesibilidad y promover la convivencia tanto de peatones como de ciclistas.

Bajo la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la ciudad ha ampliado la red de la Ciclovía, permitiendo que más habitantes puedan disfrutar de manera gratuita espacios para caminar, correr, montar bicicleta, patinar y compartir tiempo en familia. En julio de 2025, se habilitaron nuevos corredores en barrios como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda. Estas rutas incluyen conexiones desde el parque El Porvenir hacia la avenida Boyacá y desde el parque El Tunal hasta la autopista Sur con carrera 50, marcando la primera expansión de la red desde octubre de 2019. En abril de 2026, se sumaron 3,22 kilómetros adicionales en la avenida Boyacá y la calle 183. Según cifras del IDRD, la extensión total pasó de 138,24 a 141,46 kilómetros, acompañada por el trabajo de los Guardianes de la Ciclovía, quienes orientan a la comunidad y actúan como primeros respondientes.

En paralelo, la Ciclovía Alternativa ofrece talleres gratuitos dos domingos al mes en lugares itinerantes, permitiendo que la ciudadanía explore nuevas disciplinas deportivas. El director del IDRD, Daniel García Cañón, expresó que llevar la Ciclovía a más barrios significa acercar el bienestar y que compartir esta experiencia con Quito abre la puerta a seguir mejorando el programa.

El fortalecimiento de la Ciclovía incluye mejoras en los módulos de alimentos gracias a la alianza entre el IDRD y Bavaria, a través de Pony Malta, mejorando así las condiciones de quienes trabajan en estos puntos. Además, se reemplazaron 683 vallas y se expandieron los puntos de la Escuela de la Bicicleta. Frente a obras viales, como la del Corredor Carrera Séptima, el IDRD ha adaptado la operación para mantener conectividad en la ciudad, demostrando la capacidad de adaptación continua del programa.

La invitación del IDRD es a disfrutar la Ciclovía todos los domingos y festivos, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., consultando los recorridos en sus canales oficiales. Así, Bogotá reafirma su apuesta por la convivencia urbana y la vida activa en bicicleta.

¿Cómo se ha ampliado la red de la Ciclovía de Bogotá en los últimos años?

La red de la Ciclovía ha visto una notable expansión bajo la gestión actual, sumando corredores en barrios como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda, así como nuevos tramos en la avenida Boyacá y la calle 183. Según el IDRD, esto permitió que la extensión total llegara a 141,46 kilómetros, incluyendo acciones complementarias como la actualización de vallas y la incorporación de los Guardianes para guiar y proteger a los usuarios.

¿Qué es el programa Ciclovía Alternativa de Bogotá y cómo funciona?

El programa Ciclovía Alternativa, liderado por el IDRD, ofrece talleres gratuitos y abiertos al público dos domingos al mes, en puntos itinerantes a lo largo de la red. Este espacio busca integrar nuevas prácticas deportivas, permitiendo a las personas explorar disciplinas distintas y fomentando la actividad física, la recreación y la interacción entre vecinos durante la tradicional jornada de Ciclovía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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