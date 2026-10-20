Por: Noticiero 90 minutos

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El Deportivo Cali femenino volvió a dar de qué hablar en la Copa Libertadores femenina 2026 tras derrotar con autoridad 2-0 al Nacional de Uruguay en el estadio Banco Guayaquil de Quito. Este resultado, de acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, consolida al equipo ‘azucarero’ como protagonista en la competencia más importante de clubes del continente y lo acerca a la clasificación a los cuartos de final. El partido se desarrolló en un entorno desafiante, marcado no solo por la intensidad futbolística, sino también por condiciones climáticas adversas que pusieron a prueba el temple y la preparación del plantel colombiano.

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El cruce ante el conjunto uruguayo estuvo cargado de dramatismo desde los primeros minutos. Según la información brindada por Noticiero 90 Minutos, la propuesta de Nacional se basó en la fuerza física y el juego aguerrido, que por momentos complicó al Deportivo Cali. Sin embargo, el elemento sorpresa de la tarde fue la irrupción de una tormenta eléctrica cerca del minuto 30 del primer tiempo, obligando a la suspensión temporal del compromiso. Esta interrupción en lugar de mermar el ánima del equipo colombiano, sirvió para reajustar estrategias y reforzar la mentalidad ganadora del grupo.

Reanudado el encuentro, la delantera Ingrid Guerra se erigió como figura al marcar el primer tanto nueve minutos después de retomar el juego. De acuerdo con el Twitter oficial del club citado en la nota, su definición acabó con la igualdad y permitió que el equipo asumiera el control táctico del partido, neutralizando los intentos de reacción del rival uruguayo. La tranquilidad definitiva llegó en la segunda mitad, cuando Karen Daniela Castellanos anotó el 2-0 al minuto 78, asegurando así los valiosos tres puntos.

El triunfo le da aire al Deportivo Cali en un grupo competitivo, manteniéndolo como líder sólido de su zona. La resistencia física, el juego colectivo y la capacidad de sobreponerse a condiciones adversas quedaron en evidencia, estableciendo al club como uno de los favoritos a seguir avanzando. Según Noticiero 90 Minutos, sumar de esta manera fortalece la confianza y la convicción en el rendimiento de las futbolistas dirigidas por el cuerpo técnico ‘azucarero’ en la Copa Libertadores femenina 2026. Este resultado confirma, además, la vigencia y el crecimiento del fútbol femenino colombiano en el escenario internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró el Deportivo Cali femenino vencer a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores femenina?

El Deportivo Cali femenino superó a Nacional de Uruguay con un partido tácticamente ordenado, solidez defensiva y contundencia en el ataque. La interrupción por tormenta eléctrica no afectó su desempeño; por el contrario, permitió al equipo reajustar su planteamiento y fortalecer su determinación, como reportó Noticiero 90 Minutos. Posteriormente, aprovecharon sus oportunidades y sellaron el resultado con goles de Ingrid Guerra y Karen Daniela Castellanos.

¿Por qué fue suspendido temporalmente el partido entre Deportivo Cali femenino y Nacional de Uruguay?

El partido fue suspendido temporalmente alrededor del minuto 30 del primer tiempo debido a una fuerte tormenta eléctrica en la ciudad de Quito. Este tipo de suspensiones se realizan para proteger la integridad física de las jugadoras y el cuerpo técnico ante la posibilidad de descargas eléctricas, según lo señalado en la información obtenida de Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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