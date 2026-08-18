Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima sufrió una derrota como local 1-0 frente a Independiente del Valle, en el Manuel Murillo Toro, en el partido de ida de la serie correspondiente a un torneo internacional. La única anotación del encuentro llegó en los primeros minutos, cuando Aarón Rodríguez marcó el gol al minuto 11, aprovechando un primer tiempo en el que el conjunto tolimense tuvo complicaciones para crear opciones claras de gol, según relató el desarrollo del partido. No fue la única mala noticia para los dirigidos por la escuadra colombiana, ya que Bryan Rovira debió dejar el campo lesionado al minuto 19, alterando así la zona media del equipo. Además, Junior Hernández y Luis ‘Niche’ Sánchez recibieron tarjetas amarillas, hecho que puede pesarles para el partido de vuelta.

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Intentando cambiar el desarrollo, Tolima mostró una mejor reacción en la segunda mitad. La jugada más peligrosa se presentó al minuto 48, cuando Junior Hernández ejecutó un tiro libre que se estrelló en el palo visitante, evidenciando la intención del equipo por igualar el marcador. El cuerpo técnico apostó por cambios ofensivos, ingresando a Edward López por Kelvin Flórez y, posteriormente, a Jader Valencia, quien reemplazó a Jorge Cabezas Hurtado, una estrategia que buscó mayor presencia en ataque.

Por su parte, Independiente del Valle también dispuso de opciones para ampliar la diferencia. Al minuto 67, Homer Martínez tuvo un mano a mano frente a Aldair Quintana, quien logró evitar el peligro. Minutos después, a los 74, Carlos González generó una oportunidad significativa, pero el portero Neto Volpi respondió con solvencia. Posteriormente, González volvió a acercarse al área con un cabezazo que pasó cerca del arco.

Los últimos instantes vieron al equipo tolimense forzando la igualdad, arrinconando a los ecuatorianos. Al minuto 88, Homer Martínez estuvo cerca de empatar, pero Quintana, el guardameta rival, atajó con seguridad. Además, en el minuto 82, se produjo el debut del delantero mexicano Sergio Aguayo, que ingresó por Adrián Parra, buscando alternativas en ataque.

El resultado obliga a Deportes Tolima a buscar la remontada en el partido de vuelta, que se disputará el martes 25 de agosto en Quito. Para avanzar, el conjunto colombiano está obligado a ganar en condición de visitante y revertir la desventaja.

¿Cuándo juega Deportes Tolima el partido de vuelta contra Independiente del Valle en Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Deportes Tolima e Independiente del Valle está programado para el martes 25 de agosto en Quito. Este encuentro definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente fase de la Copa Libertadores y representa una oportunidad crucial para el equipo colombiano tras perder en condición de local.

¿Qué jugadores de Deportes Tolima recibieron tarjeta amarilla en el partido de ida ante Independiente del Valle?

En el compromiso disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, los jugadores Junior Hernández y Luis ‘Niche’ Sánchez de Deportes Tolima fueron amonestados con tarjeta amarilla. Esta situación puede ser relevante para el equipo en el partido de vuelta, ya que acumular tarjetas podría afectar la disponibilidad de estos futbolistas en futuros compromisos del certamen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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