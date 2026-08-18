Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Deportes Tolima se prepara para uno de los partidos más determinantes de su temporada, cuando enfrente a Independiente del Valle la noche de este martes 18 de agosto en el estadio de Ibagué, en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La expectativa entre la afición es alta y la ausencia de Luis ‘Chino’ Sandoval representa un duro revés para el esquema preparado por el cuerpo técnico, pero el club recibe un impulso con la recuperación de dos piezas clave, que estarán disponibles para el compromiso.

Sigue a PULZO en Discover

Bajo las órdenes de Sebastián Oliveros, Deportes Tolima contará con la vuelta de Bryan Rovira y Neto Volpi, quienes superaron sus lesiones y vuelven a la convocatoria en un momento en que la plantilla necesita de toda su experiencia y calidad. Sin embargo, el equipo también tendrá que gestionar las ausencias de Ever Valencia y el propio Sandoval, ambos marginados por lesiones musculares en los muslos, lo que genera dudas en las variantes ofensivas contra un rival de alto calibre continental.

Más allá de la esfera deportiva, el contexto nacional ha permeado los ánimos del equipo. De acuerdo con palabras de Anderson Angulo, la plantilla es consciente de la difícil coyuntura que atraviesa el país, y asume con responsabilidad el deseo de poder llevar esperanza a los colombianos. El defensor expresó: "no era justo que nosotros anduviéramos jugando con tantas pérdidas, tantas muertes de nuestro país", reflejando el sentir del grupo ante la realidad social y demostrando el interés por unir y representar a Colombia desde la cancha.

Por su parte, el técnico Sebastián Oliveros subrayó el rol social del club y la necesidad de asumir el fútbol como una plataforma de solidaridad y patriotismo. Oliveros también enfatizó en que el Tolima buscará competir "de tú a tú" ante un contrincante de peso, reforzando el compromiso de luchar sin complejos y con la fe puesta en avanzar a la siguiente ronda. El encuentro, programado para las 7:30 p. m., reunirá a una nómina donde destacan nombres como Neto Volpi, Bryan Rovira, Anderson Angulo y Edwar López, todos concentrados en asegurar la mejor presentación posible en este crucial duelo internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadores recuperó Deportes Tolima para el partido contra Independiente del Valle?

De acuerdo con la información oficial, Deportes Tolima logró la recuperación de Bryan Rovira y Neto Volpi, quienes eran duda por lesión. Ambos futbolistas regresaron a la convocatoria y estarán disponibles para enfrentar a Independiente del Valle, fortaleciendo la plantilla en un compromiso determinante en la Copa Libertadores.

¿Por qué será baja Luis ‘Chino’ Sandoval en Deportes Tolima para la Copa Libertadores?

Luis ‘Chino’ Sandoval no podrá jugar el partido de ida de los octavos de final frente a Independiente del Valle debido a una lesión muscular en el muslo posterior. Esta situación representa una baja sensible para la estrategia del Deportes Tolima, que deberá buscar alternativas ofensivas dada la importancia del jugador en el esquema titular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.