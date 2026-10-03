Este sábado, 3 de octubre, es un día triste para el deporte colombiano, pues luego de muchas victorias, años compitiendo y dejando la bandera nacional en lo más alto a nivel internacional, el ciclista boyacense Nairo Quintana dirá adiós a su carrera como profesional.

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El Movistar, equipo en el que estuvo la mayor parte de su carrera, lo convocó para que corriera el Giro de Emilia, una competencia de solo un día y que el colombiano ya supo ganar en 2012.

Ahora, antes de que comenzara la jornada, el colombiano recibió un emotivo camino de honor, pues todos los deportistas inscritos levantaron su bicicleta para mostrar honor a uno de los ciclistas más importantes de las últimas décadas no solo a nivel nacional, sino a nivel Mundial.

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Así fue el emotivo momento:

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El video ya ha recibido cientos de comentarios, pues dicen que no es la manera de arrancar el día, que los entristece el hecho de que el boyacense se retire y que agradecen por haber podido ver a uno de los mejores de la historia en las carreteras de todo el mundo.

Lo cierto es que Nairo tendrá esta última carrera y luego dará un paso al costado, pues ya en los últimos años no ha tenido el mismo protagonismo que antes y por eso se dedicará más a sus distintos negocios en el país.

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Cuál fue el palmarés de Nairo Quintana

Cabe recordar que Nairo es grande porque consiguió más de 50 victorias a nivel internacional, compitiéndole hombro a hombro a Chris Froome y al Sky, que fue el equipo más importante de esos tiempos. Además, entre sus victorias más importantes aparecen:

Giro de Italia : Campeón en 2014 y subcampeón en 2017.

Vuelta a España : Campeón en 2016.

Tour de Francia: Subcampeón en 2013 y 2015, y tercer lugar en 2016.

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