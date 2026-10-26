Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito de gran magnitud generó preocupación este domingo 25 de octubre en la región. De acuerdo con la información preliminar recopilada, un vehículo particular habría salido de la carretera y rodado varios metros en una vía que conecta Fresno, en Tolima, con Manizales, en el departamento de Caldas. Según los primeros reportes citados por fuentes locales, como se informó inicialmente, el percance dejó como saldo una persona fallecida y otras dos con heridas, aunque es clave destacar que las autoridades encargadas aún no han confirmado de manera oficial el balance exacto de víctimas.

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De acuerdo con los datos disponibles, uno de los incidentes reportados se localizó en el sector conocido como La Amapola, en la carretera que une a las poblaciones mencionadas. Además, se tuvo noticia de otra emergencia registrada en el sector de Sabinas, próximo a Maltería, donde de nuevo se relacionó un vehículo que habría caído por un precipicio. Hasta el momento no se tiene claridad suficiente para indicar si ambos reportes corresponden al mismo evento vial o si se trata de situaciones diferentes, por lo que se espera una mayor precisión una vez las autoridades emitan un pronunciamiento oficial.

El vehículo siniestrado tendría placas RHK-675, las cuales, según los informes recogidos, están registradas en Líbano, Tolima. En cuanto a la identidad de las personas afectadas y su condición de salud, la información aún resulta insuficiente y se aguarda un reporte formal que permita esclarecer los detalles. Ningún reporte oficial da cuenta todavía de datos personales de las víctimas ni describe el estado exacto en el que se encuentran los heridos.

De acuerdo con lo informado, distintos organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito y Transporte acudieron a la zona afectada para atender la situación. Como consecuencia de las labores de rescate y aseguramiento del área, la movilidad se ha visto afectada y se han recomendado medidas de precaución para quienes transitan por la vía mientras avanzan las labores de atención y remoción. Las autoridades han insistido en que los conductores deben obedecer las indicaciones oficiales a fin de evitar nuevos incidentes en la zona.

Se espera que la información sobre este accidente de tránsito se amplíe en las próximas horas, una vez se tengan confirmaciones oficiales sobre la cantidad de víctimas, los daños materiales y el sitio específico donde ocurrió el siniestro. Por el momento, la noticia continúa en desarrollo y los organismos de emergencia mantienen la alerta en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos y fallecidos dejó el accidente en la vía Fresno–Manizales?

Según la información preliminar recopilada, el accidente habría dejado una persona fallecida y dos heridas. No obstante, hasta ahora las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de víctimas, por lo que se espera un pronunciamiento formal que detalle con precisión el balance definitivo.

¿Dónde ocurrió exactamente el accidente de tránsito reportado el 25 de octubre?

El accidente fue reportado inicialmente en el sector de La Amapola, en la carretera que conecta Fresno, Tolima, con Manizales, Caldas. También se mencionó una emergencia en Sabinas, zona cercana a Maltería, con versiones preliminares de que un vehículo habría caído por un precipicio. Todavía no se ha definido si ambos reportes corresponden al mismo hecho ni se ha especificado el punto exacto hasta que las autoridades esclarezcan la información.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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