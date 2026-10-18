Por: El Espectador

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La reciente tragedia causada por el terremoto en el Eje Cafetero ha transformado profundamente la vida cotidiana de Manizales. Este evento no solo alteró la normalidad de la ciudad, sino que también impactó la organización de eventos culturales, como la Feria del Libro de Manizales, que debió posponerse y finalmente se celebrará del 19 al 25 de octubre. Según explicó Aoife Bernal, directora del evento, la feria toma una relevancia especial al mantenerse como un espacio de encuentro en medio de la dificultad, pues su objetivo de este año, denominado "Cartografías de la intimidad", invita a explorar esos territorios invisibles del dolor, la fragilidad y la memoria, elementos tan vigentes tras la tragedia.

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En palabras de Bernal, la intimidad es un territorio personal que los libros ayudan a cartografiar, es decir, a recorrer y a hacer visible. La feria busca, justamente, ofrecer esa oportunidad de compartir lo vivido y procesar emociones, al tiempo que se reflexiona sobre el nuevo significado de lo íntimo en una época de hiperconexión digital. En este contexto, se llevará a cabo una conversación llamada "La intimidad en tiempos de algoritmos", en la que se debatirá cómo las tecnologías digitales han trasladado lo privado al ámbito público manteniendo, sin embargo, esa apariencia de cercanía cotidiana.

En cuanto a la relación de los jóvenes con la lectura, la directora rechaza la idea de que ya no se lea, argumentando que el problema radica en el concepto reducido de lectura que predomina. Según explicó, la promoción efectiva de la lectura implica reconocer diversas formas, asegurando que toda persona lectora tiene un lugar en la feria, sin importar si su preferencia no corresponde al canon literario tradicional.

El sector editorial en Manizales ha enfrentado golpes recientes, como el incendio de librerías históricas en 2025 y la destrucción causada por el terremoto actual. Frente a esto, organizaciones independientes y alianzas con librerías de otras ciudades fueron clave para continuar adelante, afirmó Bernal. También destacó el papel de la Feria como refugio y espacio colectivo de resistencia, donde compartir la experiencia del dolor comunitario resulta fundamental para la recuperación.

En cuanto a la financiación, la ausencia de apoyo de la Alcaldía no representó una afectación significativa, ya que la organización se apoyó en otras alianzas. Finalmente, la presencia de voces nuevas y propuestas tecnológicas, como la aplicación Match literario, busca atraer y acercar a más personas al mundo del libro, promoviendo la diversidad tanto en invitados como en temáticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo el terremoto en la Feria del Libro de Manizales 2024?

El terremoto obligó a posponer la feria, que se celebrará del 19 al 25 de octubre. La tragedia llevó a que el evento adquiriera un sentido más profundo, al convertirse en un espacio de refugio y resistencia para la comunidad afectada. Además, motivó a que la temática de la feria, centrada en la intimidad, fuera aún más pertinente, ya que permitió compartir y procesar el dolor colectivo, según explicó Aoife Bernal, directora de la feria.

¿Qué es una cartografía de la intimidad en el contexto de la lectura?

En el marco de la feria, la "cartografía de la intimidad" se refiere a la exploración de territorios invisibles como la memoria, el dolor o el deseo, que se viven en el interior de cada persona. Los libros, según Aoife Bernal, permiten darle palabras a esos sentimientos muchas veces difíciles de expresar, y la feria invita a explorar cómo la lectura puede ayudar a recorrer y comprender esos espacios personales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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