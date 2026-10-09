Por: EL PILON SA

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Un fuerte sismo registrado en Panamá a las 12:56 de la tarde de este viernes 9 de octubre fue percibido en varias ciudades de Colombia, según la información presentada por el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico, que según boletines oficiales alcanzó magnitudes reportadas de 7,3, 8,0, 5,5 y 5,2, causó gran inquietud entre los habitantes de distintas regiones del país, mientras se compartían actualizaciones sobre el evento. El temblor principal se localizó en Pitaloza Arriba, Panamá, a una profundidad de 33 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, que utilizó el numeral "#SismosColombiaSGC" para difundir los datos más relevantes a través de plataformas digitales.

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La percepción del sismo fue especialmente fuerte en departamentos como Antioquia y Risaralda, así como en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas. En redes sociales, usuarios como César Olse describieron la duración del movimiento en Medellín y compartieron testimonios visuales donde se observaron plantas moviéndose durante el evento, lo que refleja la magnitud del impacto en espacios cotidianos. La difusión rápida de estos testimonios permitió que tanto ciudadanos como autoridades pudieran entender mejor la extensión del fenómeno.

Mientras los colombianos se mantenían atentos a los reportes oficiales, desde Panamá las autoridades informaron que hasta ese momento no se habían reportado personas fallecidas o heridas a causa del sismo. Sin embargo, la información se mantiene en desarrollo, ya que los organismos oficiales de ambos países continúan monitoreando posibles afectaciones o réplicas que puedan presentarse en las próximas horas. Según los boletines divulgados, tanto la dimensión como la profundidad del sismo han llevado a una constante actualización de la información.

Por ahora, el evento deja en evidencia la importancia de los sistemas de monitoreo y la coordinación entre entidades oficiales como el Servicio Geológico Colombiano para informar de manera oportuna a la población sobre movimientos sísmicos internacionales que pueden tener repercusión en el territorio nacional. La comunidad permanece alerta mientras se esperan nuevos pronunciamientos que den cuenta del comportamiento de la actividad sísmica en la región.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué regiones de Colombia se sintió el sismo registrado en Panamá?

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el sismo originado en Panamá fue percibido en departamentos como Antioquia y Risaralda, y también en Manizales, capital de Caldas. Habitantes de estas zonas reportaron el movimiento telúrico y compartieron experiencias sobre la intensidad con la que se sintió.

¿Cuál fue la magnitud y la profundidad del sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

Según los boletines del Servicio Geológico Colombiano, se informaron magnitudes de 7,3, 8,0, 5,5 y 5,2, valores que corresponden al sismo principal y a réplicas. El movimiento sísmico principal tuvo una profundidad de 33 kilómetros, con epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá, según la información disponible en ese momento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.