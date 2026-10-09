Tras el fuerte sismo de magnitud 8.0 que sacudió este viernes gran parte de Panamá y se sintió con fuerza en varias ciudades colombianas, el Gobierno nacional se pronunció de manera oficial. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje contundente de hermandad, apoyo y solidaridad incondicional al pueblo y al gobierno de ese país nación que sirvió como epicentro del movimiento telúrico que produjo momentos de profunda tensión a ambos lados de la frontera marítima y terrestre.

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A través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas, el jefe de Estado colombiano manifestó su total respaldo ante la emergencia desatada por el temblor, el cual tuvo su origen geográfico en las cercanías del sector de Pitaloza Arriba, en territorio panameño. “Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, señaló de la Espriella al inicio de su pronunciamiento institucional, enfatizando que Colombia acompaña de cerca a la nación vecina frente a esta adversidad.

El mandatario destacó los profundos lazos históricos y culturales que han unido tradicionalmente a ambas naciones, señalando que la hermandad y la amistad binacional se consolidan y adquieren mayor relevancia precisamente en las coyunturas más complejas. “Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola!”, recalcó el presidente en su mensaje, haciendo un llamado a la unidad regional frente a los embates de la naturaleza.

Asimismo, el Ejecutivo colombiano puso a disposición su aparato logístico y técnico para atender cualquier requerimiento urgente que demande el vecino país en materia de asistencia humanitaria y evaluación de daños. “Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”, puntualizó el mandatario, ratificando la voluntad absoluta de cooperación internacional.

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Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo. Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria. Un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

El pronunciamiento cerró con un mensaje de carácter personal y fraterno dirigido a los ciudadanos panameños, sellando sus palabras con su sello institucional característico: “Un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”. Las declaraciones del mandatario se producen en momentos en que los organismos de socorro y gestión del riesgo continúan evaluando los daños materiales y descartando afectaciones trágicas mayores tras el potente sismo que mantuvo en vilo a millones de habitantes en toda la región.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.