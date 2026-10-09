En el marco de las acciones de respuesta institucional frente a la emergencia provocada por el sismo del pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional oficializó la puesta en marcha de Obras por Impuestos para la Reconstrucción (OXI-R). Esta modalidad de carácter temporal y excepcional busca vincular al sector privado en la financiación directa de proyectos de infraestructura y servicios esenciales en los territorios declarados en contingencia.

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La iniciativa es administrada operativamente por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que habilitó de forma permanente el Banco de Proyectos de OXI-R. A través de esta plataforma, las empresas y contribuyentes que cumplan con los requisitos legales podrán destinar los recursos de su impuesto sobre la renta a la ejecución de obras prioritarias en las zonas impactadas.

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Sectores prioritarios y alcance de la inversión privada

El esquema OXI-R contempla la financiación de iniciativas destinadas a la recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reforzamiento, mejoramiento o reposición de activos públicos y servicios comunitarios. Los proyectos viabilizados abarcan diez líneas estratégicas de inversión:

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Infraestructura social y servicios básicos: Vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Conectividad y logística: Vías y transporte, energía, conectividad digital e infraestructura productiva rural.

Vías y transporte, energía, conectividad digital e infraestructura productiva rural. Desarrollo comunitario y prevención: Escenarios deportivos y obras de gestión del riesgo de desastres.

El Banco de Proyectos permanecerá abierto durante toda la vigencia de la norma, permitiendo que las iniciativas técnicas que obtengan los avales correspondientes por parte de las carteras ministeriales sean incorporadas de forma progresiva para la selección por parte de los aportantes.

Llamado del Ejecutivo al sector empresarial

Durante el lanzamiento formal del mecanismo, la dirección de la Agencia de Renovación del Territorio enfatizó la importancia de sumar capacidades técnicas y financieras del sector privado para acelerar la normalización de la vida comunitaria y la actividad económica en las regiones golpeadas.

“A los empresarios de Colombia queremos invitarlos a ser parte de la reconstrucción. Con Obras por Impuestos podemos convertir impuestos en obras, inversión en resultados y proyectos en soluciones concretas para las comunidades”, afirmó Cindy Palma Aguirre, directora de la ART.

Articulación interinstitucional, mecanismos y etapas de ejecución

Para garantizar la rigurosidad en la asignación y ejecución de los fondos, la implementación de OXI-R contará con la coordinación técnica de la ART, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las entidades territoriales y los ministerios sectoriales. El marco normativo contempla además esquemas de auditoría e interventoría obligatoria durante todo el ciclo de las obras.

Los contribuyentes interesados podrán vincularse jurídicamente mediante dos modalidades de gestión: Fiducia o Convenio. El proceso se desarrollará en cuatro fases operativas:

Conformación del Banco de Proyectos: Viabilización e inscripción de las iniciativas técnicas. Vinculación y formalización: Elección de proyectos por parte de los contribuyentes y asignación de cupos fiscales. Preparación para la ejecución: Contratación de interventorías, estudios y fases previas. Ejecución, entrega y cierre: Desarrollo físico de la obra, entrega formal a la comunidad y extinción de la obligación tributaria.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.