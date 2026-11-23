La historia tiene como protagonistas a tres mujeres de una misma familia. Se trata de María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette Scioville Cuéllar, de 59, y Geraldine Scioville Cuéllar, de 54, de acuerdo con información difundida por El Tiempo. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un apartamento del conjunto residencial Altos del Moral, en el norte de Bogotá.

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El hallazgo ocurrió en la tarde del pasado domingo, luego de que residentes del edificio reportaran durante varios días fuertes olores que salían de uno de los inmuebles. La situación encendió las alertas de la administración, que decidió verificar qué estaba pasando.

El apartamento estaba ubicado en el segundo piso de la torre 2 del conjunto, situado en la calle 153 con carrera 8, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con el informe oficial conocido en la información suministrada, el propietario autorizó el ingreso de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos. Al entrar, encontraron a las tres mujeres sin vida.

El levantamiento de los cuerpos quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, mientras las autoridades comenzaron las labores para establecer qué ocurrió dentro del inmueble y cuáles fueron las circunstancias de las muertes.

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Entre los elementos encontrados en el apartamento habría varias cartas y una sustancia de uso industrial, de acuerdo con la información difundida por el medio citado. Este último elemento está bajo análisis de los investigadores, que buscan establecer de qué producto se trata y si tuvo alguna relación con el fallecimiento de las mujeres.

Uno de los puntos clave de la investigación será el resultado de las necropsias de Medicina Legal. Con esos exámenes se espera determinar si el químico hallado en el lugar aparece en los cuerpos y si pudo estar relacionado con las muertes. También se busca establecer si se trató de un posible caso de suicidio múltiple, hipótesis que todavía debe ser verificada por las autoridades.

A la par de los análisis forenses, los investigadores revisarán las cámaras de seguridad del conjunto residencial. La intención es establecer quiénes ingresaron al apartamento y si alguna otra persona estuvo en el lugar antes del hallazgo.

Por ahora, la investigación continúa y las autoridades deberán esclarecer qué pasó con María Victoria y sus dos hijas. Aunque los primeros elementos encontrados en el inmueble hacen parte de las pesquisas, todavía no hay una conclusión oficial sobre la causa de las tres muertes.

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