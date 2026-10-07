Por: El Espectador

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La administración encabezada por Abelardo de la Espriella ha anunciado una serie de medidas orientadas al ahorro y la transparencia en la gestión pública, según se desprende de dos directivas expedidas por la Presidencia. Estas decisiones buscan establecer una política estricta de austeridad y redefinir la manera en que el Gobierno comunica sus acciones ante la ciudadanía.

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En primer lugar, la directiva presidencial 06, dada a conocer por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), instruye a ministros, directores de departamentos y otros representantes legales de las entidades a priorizar los "encuentros y eventos virtuales" por encima de los desplazamientos físicos. El documento señala que "las comisiones de servicios al exterior son excepcionales" y necesitan aval previo de la Jefatura de Despacho Presidencial, liderada por Nicolás Gómez, quien debe revisar tiempos y requisitos específicos para autorizar estas actividades. Además, dispone que aquellos viajes aéreos nacionales e internacionales de funcionarios deben realizarse bajo la tarifa más económica disponible, a menos que exista una justificación formal presentada ante la Presidencia. Si los pasajes o los viáticos asignados no se usan, su reembolso debe hacerse de manera inmediata al órgano correspondiente.

En lo referente a la comunicación institucional, la segunda directiva prohíbe expresamente toda clase de gasto público destinado a la autopromoción o el enaltecimiento de funcionarios nacionales, especialmente a través de sus cuentas personales en redes sociales o relacionadas con partidos o movimientos políticos. Esta restricción también alcanza la contratación de materiales promocionales como agendas, almanaques, libretas, tazas e informes impresos, así como la financiación de cualquier forma de publicidad orientada a destacar la gestión de servidores o la respuesta gubernamental a situaciones de emergencia. En este sentido, la norma advierte sobre la utilización de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para fines promocionales, prohibiéndolo de manera tajante.

En cuanto a la imagen institucional, la directiva establece la creación de un "manual de identidad visual" para todas las plataformas digitales del Gobierno. Según el documento, la funcionaria María Fernanda Sandoval, secretaria para las Comunicaciones, será responsable de orientar y supervisar la adopción de estos lineamientos, interviniendo en aspectos como la presentación de planes de comunicación institucional, el análisis de campañas y piezas publicitarias, así como la organización de eventos de gran escala.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas de austeridad anunciadas por la Presidencia de Abelardo de la Espriella?

La Presidencia de Abelardo de la Espriella definió la priorización de reuniones virtuales sobre viajes físicos, la autorización previa y selectiva de comisiones públicas al exterior y la exigencia de utilizar tarifas aéreas económicas para desplazamientos de funcionarios. Además, ordenó el reembolso inmediato de pasajes y viáticos no usados y prohibió el gasto estatal en autopromoción de servidores públicos y materiales promocionales.

¿Qué funciones tiene la secretaria para las Comunicaciones dentro de la nueva estrategia de imagen del Gobierno?

De acuerdo con la directiva presidencial, María Fernanda Sandoval, secretaria para las Comunicaciones, será la encargada de asesorar e impartir instrucciones sobre la implementación del nuevo manual de identidad visual. Esta funcionaria deberá supervisar la presentación y aprobación de campañas institucionales, analizar piezas de comunicación y colaborar en la organización de eventos de gran importancia para asegurar coherencia en la imagen oficial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.