Por: El Espectador

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Roberto Angulo dejará de ser el secretario de Integración Social de Bogotá, decisión que comunicó este miércoles e indicó que se hará efectiva el 15 de octubre. De acuerdo con información publicada en El Espectador, Angulo utilizó su cuenta en X para explicar los motivos de su salida y aclaró que, desde el comienzo de su labor, le había expresado al alcalde Carlos Fernando Galán la intención de ejercer el cargo únicamente durante la mitad del periodo. Sin embargo, su permanencia se extendió hasta completar cerca de tres años encabezando la política de integración social en la capital.

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Al respecto, Angulo señaló: "Desde el primer día de trabajo el alcalde y yo habíamos acordado que mi paso duraría alrededor de dos años y esta conversación es consistente con ese compromiso". La confirmación de este acuerdo inicial aporta contexto a la decisión, que se da en medio de la continuidad de varios retos importantes para la ciudad en materia de política social.

En respuesta a este anuncio, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó su gratitud por el liderazgo de Angulo y reconoció que, si bien persisten desafíos, Bogotá cuenta actualmente con una política social que marcha en la dirección adecuada. Galán mencionó la necesidad de procesos de largo plazo para consolidar la política social en la ciudad y añadió que, en conjunto con Angulo, anunciarán próximamente los pasos que seguirá la dirección de la entidad.

La trayectoria de Roberto Angulo respalda su gestión: es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y posee maestrías en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y en Desarrollo Económico Urbano del University College London (UCL). Acumula más de dos décadas de experiencia en el ámbito de políticas públicas dirigidas a la reducción de pobreza y desigualdad, así como a temas de inclusión y movilidad social.

La salida de Angulo marca el final de un periodo en el que, según el propio alcalde, la ciudad ha encauzado positivamente su política social, aunque queda pendiente la resolución de retos estructurales. Por el momento, no se ha informado quién ocupará la Secretaría de Integración Social, pero el mandatario aseguró que los anuncios llegarán pronto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Roberto Angulo a la Secretaría de Integración Social de Bogotá?

Roberto Angulo anunció su salida de la Secretaría de Integración Social porque, desde el inicio de su gestión, había acordado con el alcalde Carlos Fernando Galán mantenerse en el cargo aproximadamente por dos años. Aunque terminó ejerciendo cerca de tres años, su renuncia responde al cumplimiento del compromiso pactado desde el primer día de su trabajo, según explicó en su cuenta de X.

¿Quién tomará el cargo de secretario de Integración Social tras la salida de Roberto Angulo?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién reemplazará a Roberto Angulo en la Secretaría de Integración Social. El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que los siguientes pasos serán anunciados en conjunto con Angulo próximamente, por lo que la expectativa continúa acerca de quién liderará la política social en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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