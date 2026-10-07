Por: Portal Bogotá

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Bogotá intensifica sus acciones en la lucha contra el hambre a través del fortalecimiento de su red de atención alimentaria. Según información presentada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital colombiana ampliará su cobertura de comedores comunitarios antes de finalizar 2026, sumando 10 nuevas unidades a su sistema. Esta expansión beneficiará directamente a nueve localidades de la ciudad y está contemplada dentro de la estrategia denominada Bogotá Sin Hambre 2.0. La meta es clara: combatir la inseguridad alimentaria y promover mejores condiciones nutricionales para la población más vulnerable.

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Con la llegada de estos nuevos espacios, la ciudad alcanzará un total de 152 unidades operativas de comedores comunitarios. Durante la actual administración distrital, ya se han puesto en funcionamiento 27 nuevas unidades. Las 10 adicionales serán implementadas mediante un proceso competitivo dirigido por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), entidad encargada de coordinar la ejecución y operación de este tipo de programas sociales.

Los comedores estarán ubicados estratégicamente en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Usme y Bosa; esta última contará con dos nuevas unidades. El diseño de la ampliación responde a la necesidad identificada en sectores donde persisten problemas de pobreza y vulnerabilidad social, así como dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

La inversión necesaria para la ejecución de este proyecto será de 10.181 millones de pesos, recursos gestionados desde los fondos de desarrollo local y la Secretaría Distrital de Integración Social. Este presupuesto busca garantizar no solo la operación de los comedores, sino también que los apoyos alimentarios entregados cumplan con los aportes nutricionales definidos por el Distrito, de acuerdo con las condiciones y necesidades identificadas en las comunidades beneficiadas.

De esta manera, la capital refuerza las acciones incluidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, con énfasis en la prevención y mitigación de la inseguridad alimentaria. Según la información oficial mencionada, al acercar los servicios a más sectores y aumentar las capacidades instaladas, Bogotá busca contribuir de manera sostenible a que más habitantes accedan a una alimentación digna y adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 y cómo beneficia a las comunidades?

La estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, según la información oficial, está incluida en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura y tiene el objetivo central de ampliar el acceso a una alimentación adecuada en zonas donde se mantienen condiciones de pobreza y fragilidad social. Al sumar nuevos comedores comunitarios en diversas localidades, busca mitigar la inseguridad alimentaria y mejorar la situación nutricional de los beneficiarios, conectando más sectores de la ciudad con estos servicios esenciales.

¿Dónde estarán ubicados los nuevos comedores comunitarios en Bogotá?

De acuerdo con la fuente, las nuevas unidades de comedores comunitarios estarán en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Usme y Bosa. En Bosa, específicamente, se instalarán dos nuevos comedores, en respuesta a las necesidades detectadas en esa zona. La selección de estas localidades permite focalizar las acciones en áreas de mayor vulnerabilidad alimentaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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