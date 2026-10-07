Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha encendido las alertas frente a la existencia de portales que imitan la imagen y el diseño de la plataforma oficial del permiso llamado Pico y Placa Solidario, un trámite requerido para ciertos conductores en Bogotá. De acuerdo con la información presentada en la página oficial de la entidad, hay sitios web que buscan suplantar el portal legítimo de Pico y Placa Solidario. El trámite, según detalla la SDM, únicamente puede gestionarse a través del sitio web oficial de la Secretaría, y cualquier portal que sugiera lo contrario puede terminar en estafa para el usuario.

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El riesgo que implican estas páginas falsas va mucho más allá de la simple pérdida de dinero. Quienes caen en este tipo de engaños entregan información personal que puede ser usada indebidamente y, además, corren el peligro de quedar sin el permiso de circulación, lo que podría tener consecuencias legales o administrativas. La SDM enfatiza que el trámite de Pico y Placa Solidario no cuenta con intermediarios y no debe realizarse jamás mediante WhatsApp, llamadas, códigos QR, billeteras digitales o cualquier canal diferente al portal oficial. El único canal autorizado es www.movilidadbogota.gov.co, donde se encuentra el enlace al trámite correspondiente.

Las páginas fraudulentas se han reconocido por replicar el diseño, los colores y hasta los logotipos de las entidades públicas, buscando sembrar confianza. Sin embargo, la SDM ha identificado y denunciado sitios como “https://www.picoyplucasolidario-movilidadbogotast/siniciar” y “http://mipicoypfaca-solidario.com/picopiaco”, los cuales ya han sido retirados por las autoridades. Una modificación mínima, como cambiar una sola letra o un carácter en la URL, puede ser suficiente para convertir una página oficial en un canal de estafa.

Para evitar caer en fraudes, la SDM sugiere cinco recomendaciones clave: siempre verificar que la dirección web tenga dominio “.gov.co”, evitar acceder por anuncios, recordar que no existen tramitadores autorizados, nunca pagar fuera del portal oficial y, ante cualquier duda, regresar a la dirección principal de la Secretaría para iniciar desde allí el proceso. El procedimiento correcto para el trámite implica ingresar al portal oficial, acceder a la sección de trámites, ubicar Pico y Placa Solidario, revisar que se está en la plataforma oficial y completar el procedimiento siguiendo las instrucciones, con pago dentro del mismo portal.

La entidad invita a reportar portales sospechosos por sus canales oficiales y recuerda: basta una letra para caer en el error, por lo que la revisión cuidadosa de la URL es el mejor filtro de seguridad para los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar una página falsa de Pico y Placa Solidario?

Para identificar una página falsa de Pico y Placa Solidario, la recomendación principal es revisar que el sitio tenga el dominio “.gov.co”, propio de las entidades oficiales en Colombia. También es clave desconfiar de enlaces con errores ortográficos, alteraciones mínimas en el nombre, dominios poco comunes o solicitudes de pago fuera del portal oficial. Además, la Secretaría Distrital de Movilidad advierte que no existen tramitadores ni intermediarios para este procedimiento.

¿Cuáles son los pasos para solicitar el permiso de Pico y Placa Solidario de manera segura?

El proceso seguro consta de ingresar directamente a www.movilidadbogota.gov.co, acceder a la sección de trámites y servicios, seleccionar Pico y Placa Solidario y verificar que el portal corresponde a “picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co”. Luego, el ciudadano debe seguir el paso a paso de la plataforma y efectuar el pago únicamente dentro del sitio oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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