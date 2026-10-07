Por: El Espectador

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El Centro Nacional de las Artes se prepara para rendir homenaje a una figura central de la escena literaria y teatral en Colombia: Joe Broderick. Bajo el nombre "Escenas de Shakespeare", este evento reúne a reconocidos actores colombianos junto al propio Broderick, escritor, actor y traductor de 91 años. De acuerdo con un comunicado de prensa citado en la información, sobre el escenario confluirán Ramsés Ramos, Juan Pablo Barragán, Valentina Peña, Sharon Pacheco, Cristian Mora, Nataly Vásquez, Daniel Medina, Juan Diego Marín, David Ardila y Camilo Carvajal, quienes han llevado diferentes obras de Broderick a escena en el pasado y vuelven ahora “desde la complicidad, la madurez y la gratitud”.

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La creación de este montaje es obra del propio homenajeado. Broderick seleccionó y articuló escenas memorables de varias de sus traducciones de piezas de William Shakespeare: ‘Otelo’, ‘Macbeth’, ‘As You Like It’ y ‘Hamlet’. El público podrá presenciar, por ejemplo, a Otelo interpretado por Ramsés Ramos, quien inspiró esa traducción tras pedírsela a Broderick la misma noche en que se conocieron. Otros pasajes destacados incluyen el enamoramiento de Orlando y Rosalinda en ‘As You Like It’, el intenso momento en que Lady Macbeth presiona a su esposo para cometer un asesinato, y la emblemática escena del cementerio en ‘Hamlet’, donde se revela la calavera del bufón de la corte. Además, Broderick recitará versos en su idioma original, el inglés, para revelar la cadencia de los textos en la voz de Shakespeare.

El homenaje toma la forma de un encuentro de voces y memorias teatrales, donde la música en vivo de Dany Broderick—hijo del homenajeado y cofundador de Systema Solar—añade una dimensión emocional y festiva. Como expresó Camilo Carvajal, el evento es “un rito” en el que Broderick es anfitrión y homenajeado, y Shakespeare resuena en un “castellano colombiano que, siendo muy fiel, se hace muy cercano”.

Broderick, originario de Australia, llegó a Colombia tras servir como sacerdote en Karachi y República Dominicana y tras recorrer Suramérica entre 1968 y 1969. Ha sido biógrafo, historietista, dibujante, y profesor universitario de autores como Samuel Beckett y James Joyce. Su carrera en el teatro inició a los 75 años con un monólogo de Beckett; más tarde, participó en festivales internacionales con ‘La última cinta de Krapp’. Desde 2006, ha traducido cinco obras de Shakespeare por encargo de artistas y compañías, convencido de que la esencia del dramaturgo inglés trasciende todas las lenguas y culturas. Toda esta información ha sido recopilada de acuerdo con lo publicado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Joe Broderick y cuál ha sido su aporte al teatro en Colombia?

Joe Broderick es un escritor, traductor y actor australiano que reside en Colombia desde finales de la década de 1960. Su trayectoria incluye trabajos como biógrafo, dibujante, profesor universitario y, desde los 75 años, incursiones como intérprete teatral. Broderick ha traducido varias obras de William Shakespeare al “castellano colombiano”, facilitando que los clásicos sean accesibles y cercanos al público local, además de participar activamente como actor y director, según El Espectador.

¿Por qué se realiza el homenaje 'Escenas de Shakespeare' y en qué consiste?

El homenaje "Escenas de Shakespeare" es una celebración de la labor de Joe Broderick, quien ha dedicado parte de su vida a traducir y montar obras del célebre dramaturgo inglés en Colombia. El evento reúne actores que han trabajado con él anteriormente para interpretar escenas de ‘Otelo’, ‘Macbeth’, ‘As You Like It’ y ‘Hamlet’. La puesta en escena incluye música en vivo y la recitación de versos en inglés, para destacar cómo Broderick ha adaptado el legado de Shakespeare al contexto colombiano, todo ello, según lo informado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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