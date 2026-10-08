Colombia entra en un escenario de alerta climática luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmara oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño. La entidad tomó esta decisión tras comprobar que las condiciones del océano Pacífico cumplen los criterios técnicos para declarar este evento, que podría extenderse hasta finales del primer semestre de 2027.

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Uno de los datos que llamó la atención de los expertos fue el calentamiento del océano. El Ideam reportó una anomalía de +3,49 grados Celsius en la temperatura superficial del mar. La entidad explicó en su comunicado: “La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que de acuerdo con la última medición rompió récords, alcanzando una anomalía en la temperatura superficial del océano de +3.49°C”.

El organismo también detectó un incremento significativo del índice ONI, indicador utilizado para evaluar las condiciones oceánicas asociadas con El Niño. Sobre este comportamiento, el Ideam señaló que se presentó “una condición atípica de incremento sustancial dxael índice ONI pasando de 0.5 en el primer trimestre de acoplamiento a 2.2, 5 meses después”.

Las proyecciones de la entidad apuntan a que existe un 83 % de probabilidad de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta marzo de 2027. Sin embargo, como advirtió el Ideam, la llegada de El Niño no significa que desaparezcan las precipitaciones. Octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de lluvias del año, aunque “por la influencia del fenómeno, tendrá menos precipitaciones de los valores esperados”. Las regiones Andina, Pacífica y Caribe figuran entre las más expuestas a esta reducción.

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El panorama también obliga a las autoridades a prepararse para enfrentar distintos riesgos. El director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath, advirtió sobre la necesidad de anticiparse a la sequía, la escasez de agua, los incendios forestales y las crecientes súbitas e inundaciones.

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Para responder a estos desafíos, el Gobierno activó una estrategia interinstitucional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina acciones en los territorios y fortalece el monitoreo de incendios mediante herramientas satelitales, mientras que el Ministerio de Ambiente trabaja en la protección de fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía adelanta medidas para respaldar el suministro eléctrico y de combustibles. Las entidades responsables deben contar con sus planes de contingencia formulados y activados a más tardar el 30 de noviembre. El objetivo es reducir los impactos de un fenómeno climático que podría extenderse durante buena parte de 2027.

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