Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se encuentra en plena segunda temporada de lluvias del año, periodo que es considerado uno de los de mayor precipitación en la región Andina, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Especialmente en los meses de octubre y noviembre, se suelen registrar valores altos de lluvia. No obstante, el mismo Ideam advierte que actualmente las condiciones del fenómeno climático El Niño podrían provocar que los acumulados de lluvia sean inferiores a lo usual en distintas zonas del país.

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En este contexto, dos fuentes especializadas han presentado sus pronósticos para las fechas de mayor probabilidad de lluvia en Ibagué durante octubre. De acuerdo con AccuWeather, el 10 de octubre la probabilidad de precipitación es del 70 %, porcentaje que sube significativamente para el 12 de octubre, con un 96 % de probabilidad, convertida así en la jornada con mayor posibilidad de lluvias según la información consultada de esta entidad.

El pronóstico de AccuWeather no se queda en esas fechas, ya que para el 13 de octubre calcula una probabilidad de lluvia del 69 %, mientras que para el 15 y 16 de octubre las expectativas están en 80 % y 74 % respectivamente. Durante estos días también se considera la posibilidad de eventos como chubascos y tormentas.

Por otro lado, la fuente especializada Tiempo3 prevé los mayores acumulados de agua en el suelo para fechas particulares. Sus estimaciones indican que el 12 de octubre habría 20 milímetros de lluvia, el 13 de octubre 11,5 mm, el 17 de octubre 11,8 mm y el 18 de octubre 15 mm. Estos datos corresponden a un pronóstico extendido y sujeto a cambios conforme avance el mes, de acuerdo con esa entidad.

Al confrontar ambas fuentes, el lapso comprendido entre el 10 y el 18 de octubre reúne varias de las jornadas con mayores expectativas de lluvia en Ibagué. El 12 de octubre se destaca especialmente porque tiene una alta probabilidad de precipitación según AccuWeather y a la vez figura entre los días con mayor cantidad de agua proyectada por Tiempo3.

El Ideam identifica octubre como parte de la segunda temporada principal de lluvias en Colombia y recalca que aunque El Niño puede disminuir los acumulados promedio, no se descarta la presencia de lluvias significativas ni tormentas puntuales. Finalmente, los detalles sobre probabilidades y cantidades específicas para cada día provienen exclusivamente de AccuWeather y Tiempo3, y pueden cambiar con el paso de los días. Por eso, se aconseja consultar periódicamente los pronósticos oficiales más actualizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas con mayor probabilidad de lluvia en Ibagué en octubre?

De acuerdo con AccuWeather, los días con mayor probabilidad de lluvia en Ibagué durante octubre son el 12, el 15, el 16 y el 10, con porcentajes que varían entre el 70 % y el 96 %. Asimismo, estos días presentan la posibilidad de chubascos y tormentas según los reportes mencionados.

¿Cómo afecta el fenómeno El Niño a la temporada de lluvias en Ibagué?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que la presencia del fenómeno El Niño podría provocar acumulados de lluvia por debajo de los promedios históricos, aunque no descarta ocurrencia de lluvias fuertes y tormentas puntuales durante la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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